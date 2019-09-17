Lyon, Zenit ile yenişemedi - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
17 Eylül 2019, Salı
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Lyon, Zenit ile yenişemedi

Şampiyonlar Ligi G grubunda ve karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 berabere sona ererken Fransız ekibi Lyon Şampiyonlar Ligi'nde aldığı üst üste 6. beraberliğiyle tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ile , 'da karşı karşıya geldi. Lyon ile Zenit, 90 dakika sonunda 1-1 berabere kalıp 1 puanı paylaştılar.

Zenit'in golünü 41. dakikada Sardar Azmoun atarken Lyon'un sayısı 50. dakikada penaltıdan Memphis Depay'dan geldi.

Lyon, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde son 6. maçından da beraberlikle ayrılmış oldu ve Devler Ligi'nde kendi sahasında en çok üst üste berabere kalan takım olarak tarihe geçti.

  1. 17.09.2019
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