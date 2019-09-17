Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'a konuk olacak. Peki, Galatasaray - Club Brugee maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça dair soruların yanıtları ve önemli bilgiler...

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Jan Breydelstadion'daki karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Ancak Club Brugge - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını Azerbaycan kanalı CBC Sport şifresiz olarak yayınlayacağını açıkladı. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Bu sezonki Avrupa kupaları macerasına Brugge ile başlayacak olan sarı-kırmızılılar, rakibi ile daha önce 2 kez karşılaştı.

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EKSİK OYUNCULAR...

Sarı kırmızı ekibin belirlediği Şampiyonlar Ligi kadrosunda bulunmayan Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık ve Emre Akbaba karşılaşmada forma giyemeyecek. Kasımpaşa mücadelesinde çene kemiğinde kırıklar meydana gelen Younes Belhanda da Galatasaray'ın eksik listesinde bulunuyor.

Club Brugge de ise sakatlıkları bulunan Jelle Vossen, Siebe Schrijvers ve Dion Cools'un durumları maç saatinde belli olacak.

NOTLAR:

YENİ ASLAN BRUGGE KARŞISINDA!

Son olarak Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, Florin Andone ve Mario Lemina'yı kadrosuna katarak güçlü bir ekip kuran sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi kiralayan Club Brugge, 6 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı; 13 puanla 4. sırada bulunuyor.

100. GALİBİYET OLACAK MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge'a konuk olacak sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da 279 maçta 99 galibiyet elde etti - Galatasaray, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta sadece bir kez kazanabildi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak Galatasaray, rakibinin karşısına galibiyette "Dalya" demek için çıkacak. Türk takımları arasında Avrupa kupalarında en tecrübeli ekip olarak dikkati çeken Galatasaray, çıktığı 279 maçta 99 galibiyet aldı. Avrupa'da rakipleriyle 73 kez berabere kalan sarı-kırmızılılar, 107 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, Club Brugge ekibini deplasmanda mağlup ettiği takdirde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşacak.

HEDEF İLK İKİ SIRA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

AVRUPA'DA İKİ KUPASI VAR



Galatasaray'ın Avrupa'da iki tane de kupası bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, ilk kupasını 1999-2000 sezonunda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde UEFA Kupası'nı alarak elde etti. Aslan, daha sonra ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2000 yılında UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF



Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı müsabakalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Cimbom, Avrupa sahnesinde oynadığı son 17 maçta galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 17 dış saha maçında 14 kez yenilirken, 3 defa da berabere kaldı.

Aslan, Avrupa'da son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Schalke 04 karşısında elde etmişti.

GALATASARAY'IN CLUB BRUGGE MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU!



Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda Belçika'nın Club Brugge ekibi ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada çenesinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen Younes Belhanda, kadroda yer almadı.

Galatasaray kafilesi, öğle saatlerinde uçakla Belçika'ya hareket edecek.

Sarı-kırmızılı takımın, Club Brugge maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

İŞTE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri şöyle:

18 Eylül Çarşamba:

Club Brugge-Galatasaray: Öncesinde sahasında Kasımpaşa, sonrasında deplasmanda BTC TURK Yeni Malatyaspor.

1 Ekim Salı:

Galatasaray-PSG: Öncesinde sahasında Fenerbahçe, sonrasında deplasmanda Gençlerbirliği.

22 Ekim Salı:

Galatasaray-Real Madrid: Öncesinde sahasında Demir Grup Sivasspor, sonrasında deplasmanda Beşiktaş.

6 Kasım Çarşamba:

Real Madrid-Galatasaray: Öncesinde sahasında Çaykur Rizespor, sonrasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep.

26 Kasım Salı:

Galatasaray-Club Brugge: Öncesinde sahasında Medipol Başakşehir, sonrasında deplasmanda Trabzonspor.

11 Aralık Çarşamba:

PSG-Galatasaray: Öncesinde sahasında Alanyaspor, sonrasında yine iç sahada MKE Ankaragücü.