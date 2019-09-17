Borussia Dortmund Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler, eksik oyuncular...
Şampiyonlar Ligi'nin açılış karşılaşmalarından birisi olan Borussia Dortmund Barcelona maçı, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Son haftalarda bol skorlu karşılaşmalara çıkan Borussia Dortmund ve Barcelona, Şampiyonlar Ligi arenasında zorlu bir mücadeleye tanık edecek. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte sporseverler tarafından merak edilen karşılaşma hakkında önemli ve kritik bazı bilgiler...
Devler Ligi'nde heyecan fırtınası! Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçı kapsamında Borussia Dortmund ile Barcelona kozlarını paylaşayacak. Geçtiğimiz sezon Liverpool karşısında büyük hüsran yaşayan Barcelona, Borussia Dortmund deplasmanında iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Alman ekibi de taraftarları önünde 3 puan hedefliyor. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı ve önemli bilgiler
BORUSSIA DORTMUND - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
17 Eylül Salı 22:00'de Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek. İki takım 1997 yılında oynanan UEFA Süper Kupa maçının ardından ilk kez karşı karşıya geliyor.
MUHTEMEL İLK 11'LER:
Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro, Witsel, Delaney, Reus, Sancho, Brandt, Alcacer.
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, de Jong, Anssumane Fati, Griezmann, Suarez.
EKSİK OYUNCULAR...
Alman ekibinde sakatlıkları bulunan Luca Unbehaun ve Nico Schulz bu karşılaşmada görev yapamayacak. Ev sahibi ekipte Mateu Morey ve Lukasz Piszczek'in durumları ise maç saatinde belli olacak.
Barcelona cephesinde ise sakatlığını atlatan Luis Suarez oynanan son lig maçında formasına kavuştu. Sezona sakatlıkla başlayan ancak yapılan son idmanda takımla beraber çalışan Lionel Messi ve Ousmane Dembele'nin durumunun maç saati belli olacağı açıklandı. Öte yandan sakatlıkları devam eden Neto ve Samuel Umtiti, Dortmund deplasmanında kesin olarak görev yapamayacak.
ÖNEMLİ NOTLAR...
LA LIGA'DA SON DURUM
Sevilla, Atletico Madrid'in kaybettiği haftada Alaves deplasmanında 1-0 kazanarak liderliğe yerleşti.
Atletico Madrid, Real Sociedad'a konuk olduğu maçı 2-0 kaybetti ve ilk yenilgisini yaşadı.
Son şampiyon Barcelona, 16 yaşındaki futbolcusu Anssumane Fati'nin de bir gol attığı maçta ağırladığı Valencia'yı 5-2 mağlup etti.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid'in evinde Levante'yi 3-2 yendiği haftada, Mallorca deplasmanında 0-0 berabere kalan Athletic Bilbao ise namağlup unvanını korudu.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Getafe, Real Betis deplasmanında 1-1'lik skora razı oldu ve henüz galibiyetle tanışamadı.
Sevilla'nın 10 puanla zirveye yerleştiği La Liga'da Atletico Madrid 9, Real Madrid ve Athletic Bilbao 8'er puanla bu takımın arkasında sıralandı.
BUNDESLIGA'DA SON DURUM
Leipzig, son şampiyon Bayern Münih'i ağırladığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'i 4-0 mağlup etti.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı takımlardan Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Köln'ü 1-0 yendi.
Fortuna Düsseldorf, milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği maçta ağırladığı Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.
Nuri Şahin'in kırmızı kart gördüğü maçta takımı Werder Bremen, deplasmanda Union Berlin'i 2-1 ile geçti.
Schalke 04, Suat Serdar ve Ahmed Kutucu'nun birer gol attığı, Ozan Kabak'ın son dakikalarda oyuna dahil olduğu karşılaşmada, Paderborn deplasmanında 5-1 kazandı.
Bundesliga'da 4 haftada 10 puana ulaşan Leipzig, liderliğini korudu. Bu takımın ardından Borussia Dortmund ve Freiburg 9'ar, Bayern Münih ve Wolfsburg 8'er puanla sıralandı.
GRUPTA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.
Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLAR
Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız
C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag
G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig
H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille
MAÇ TARİHLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:
Grup 1. maçları: 17-18 Eylül
Grup 2. maçları: 1-2 Ekim
Grup 3. maçları: 22-23 Ekim
Grup 4. maçları: 5-6 Kasım
Grup 5. maçları: 26-27 Kasım
Grup 6. maçları: 10-11 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020
Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020
Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020
Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020
Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020
Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020
Final maçı: 30 Mayıs 2020
- 17.09.2019
- Güncelleme: 17.09.2019 13:13
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baksoy Bu takımın acilen sana ihtiyacı var kara boğa EKUBAN bir an önce dönmeye bak ?
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Yorum
aga İşin özeti ; Trabzonspor kaçtı ,Ünal Hoca yakaladı
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MAÇ SONUCU Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Bu Ersun Yanal'dan hiç birşey olmaz. Takımın ne oynadığı belli değil. Yazık ki bu senede Şampiyonluk hayal olacak. Yönetim bunu görmüyormu ?
Borussia Dortmund Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler, eksik oyuncular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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