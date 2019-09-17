Devler Ligi'nde heyecan fırtınası! Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçı kapsamında Borussia Dortmund ile Barcelona kozlarını paylaşayacak. Geçtiğimiz sezon Liverpool karşısında büyük hüsran yaşayan Barcelona, Borussia Dortmund deplasmanında iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Alman ekibi de taraftarları önünde 3 puan hedefliyor. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı ve önemli bilgiler

BORUSSIA DORTMUND - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

17 Eylül Salı 22:00'de Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek. İki takım 1997 yılında oynanan UEFA Süper Kupa maçının ardından ilk kez karşı karşıya geliyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER:

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro, Witsel, Delaney, Reus, Sancho, Brandt, Alcacer.

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, de Jong, Anssumane Fati, Griezmann, Suarez.

EKSİK OYUNCULAR...

Alman ekibinde sakatlıkları bulunan Luca Unbehaun ve Nico Schulz bu karşılaşmada görev yapamayacak. Ev sahibi ekipte Mateu Morey ve Lukasz Piszczek'in durumları ise maç saatinde belli olacak.

Barcelona cephesinde ise sakatlığını atlatan Luis Suarez oynanan son lig maçında formasına kavuştu. Sezona sakatlıkla başlayan ancak yapılan son idmanda takımla beraber çalışan Lionel Messi ve Ousmane Dembele'nin durumunun maç saati belli olacağı açıklandı. Öte yandan sakatlıkları devam eden Neto ve Samuel Umtiti, Dortmund deplasmanında kesin olarak görev yapamayacak.

ÖNEMLİ NOTLAR...

LA LIGA'DA SON DURUM

Sevilla, Atletico Madrid'in kaybettiği haftada Alaves deplasmanında 1-0 kazanarak liderliğe yerleşti.

Atletico Madrid, Real Sociedad'a konuk olduğu maçı 2-0 kaybetti ve ilk yenilgisini yaşadı.

Son şampiyon Barcelona, 16 yaşındaki futbolcusu Anssumane Fati'nin de bir gol attığı maçta ağırladığı Valencia'yı 5-2 mağlup etti.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid'in evinde Levante'yi 3-2 yendiği haftada, Mallorca deplasmanında 0-0 berabere kalan Athletic Bilbao ise namağlup unvanını korudu.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Getafe, Real Betis deplasmanında 1-1'lik skora razı oldu ve henüz galibiyetle tanışamadı.

Sevilla'nın 10 puanla zirveye yerleştiği La Liga'da Atletico Madrid 9, Real Madrid ve Athletic Bilbao 8'er puanla bu takımın arkasında sıralandı.

BUNDESLIGA'DA SON DURUM

Leipzig, son şampiyon Bayern Münih'i ağırladığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'i 4-0 mağlup etti.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı takımlardan Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Köln'ü 1-0 yendi.

Fortuna Düsseldorf, milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği maçta ağırladığı Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.

Nuri Şahin'in kırmızı kart gördüğü maçta takımı Werder Bremen, deplasmanda Union Berlin'i 2-1 ile geçti.

Schalke 04, Suat Serdar ve Ahmed Kutucu'nun birer gol attığı, Ozan Kabak'ın son dakikalarda oyuna dahil olduğu karşılaşmada, Paderborn deplasmanında 5-1 kazandı.

Bundesliga'da 4 haftada 10 puana ulaşan Leipzig, liderliğini korudu. Bu takımın ardından Borussia Dortmund ve Freiburg 9'ar, Bayern Münih ve Wolfsburg 8'er puanla sıralandı.

GRUPTA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLAR

Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 17-18 Eylül

Grup 2. maçları: 1-2 Ekim

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Final maçı: 30 Mayıs 2020