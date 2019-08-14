Liverpool 5-4 Chelsea | MAÇ SONUCU (ÖZET) (PENALTILAR)

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Chelsea daha etkili bir futbol sergiledi. Daha çok pozisyona giren Chelsea, 36. dakikada Olivier Giroud'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, ikinci yarıda Alex Oxlade-Chamberlain'in yerine Roberto Firmino'yu sahaya sürdü. Firmino'nun girmesiyle hücumda daha etkili olan Liverpool, 48. dakikada Sadio Mane'nin fileleri havalandırmasıyla 1-1 beraberliği sağladı.

Beraberlik golünün ardından iki takım da fazla riske girmedi. 75'inci dakikada Liverpool önemli bir pozisyonu değerlendiremedi ve normal süre 1-1 tamamlandı.

Uzatma bölümü de 2-2 berabere biterken, Liverpool penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurarak Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Protokol tribününde önemli isimler

Karşılaşmayı siyaset, spor ve iş dünyasından da birçok isim takip etti.

Mücadeleyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu izledi.

Maçı ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, milli basketbolcu Cedi Osman ve Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne de izledi.

Liverpool, İstanbul'da yine penaltılarla kazandı

Liverpool, İstanbul'da yine tarihi gecelerden birini yaşadı.

2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya temsilcisi Milan ile karşılaşan İngiliz ekibi, bir kez daha penaltılarla başka bir kupayı kazandı.

Söz konusu yılda Milan karşısında 3-0 geriye düşen Liverpool, ikinci yarıda müthiş bir dönüşe imza atmış ve 3-3 beraberliği sağlamıştı. Normal süresi ve uzatma bölümleri bu şekilde tamamlanan karşılaşmada Liverpool, rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi olmuştu.

Liverpool, 13 yıl aradan sonra bir başka tarihi geceye yine İstanbul'da imza attı. UEFA Süper Kupa mücadelesinde Vodafone Park'ta Chelsea ile karşılaşan Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten maçta, penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurarak Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Chelsea yine penaltılarda kaybetti

Chelsea, Süper Kupa'yı bir kez daha penaltı atışları sonunda rakibine kaptırmanın şanssızlığını yaşadı.

2013'te Bayern Münih ile bu organizasyonda karşılaşan İngiliz ekibi, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten karşılaşmada penaltı atışlarında rakibine 5-4 mağlup olarak kupayı yitirmişti.

Beşiktaş tezahüratı

Karşılaşmanın 70. dakikasında az sayıdaki Beşiktaşlı taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarların tezahüratı İngilizleri de hareketlendirdi. Penaltılara giden karşılaşmada Beşiktaşlı taraftarlar, tekrar tezahüratta bulundu.

Karşılaşmanın 13. dakikasında bir taraftar, sahaya girdi. Güvenlik elemanları, Liverpool kalesine yönelen taraftarı yakalayarak saha dışına çıkardı.

Chelsea'nin ön liberosu Jorginho'nun formasında isminin "Jorghino" yazılması dikkati çekti.

Bu arada, karşılaşmayı 38 bin 434 seyircinin izlediği belirtildi.

Frappart'tan kritik kararlar

Maçın hakemi Stephanie Frappart, maçta kritik kararlar verdi.

Chelsea'nin iki golünü ofsayt gerekçesiyle geçerli saymayan Fransız hakem, 99. dakikada Liverpool kalecisi Adrian'ın, ceza sahası içinde rakip oyuncu Tammy Abraham'a yaptığı harekette penaltı noktasını gösterdi.

Salah etkisiz kaldı

Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, karşılaşmada etkisiz kaldı.

Geçen sezon takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında büyük paya sahip olan Salah, pozisyon bulmakta zorlandı.





