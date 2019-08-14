Lampard: Takımımın performansıyla gurur duyuyorum
Chelsea Teknik Direktörü Lampard, Liverpool'a kaybettikleri Süper Kupa mücadelesi sonrası konuştu. Lampard, "Kaybettiğimiz için mutsuzum ama takımımın performansıyla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Liverpool'a penaltılarla kaybettikleri UEFA Süper Kupa maçında mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığı yaşasa da takımının performansından memnun olduğunu söyledi.
Karşılaşmanın ardından Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lampard, mücadeleyi penaltılarla şanssız şekilde kaybettiklerini vurgulayarak, "Maçı kaybetmek hayal kırıklığı yaşattı. Kaybettiğimiz için mutsuzum ama takımımın performansıyla gurur duyuyorum. Maç içinde bazı pozisyonları sonuçlandırmakta yeteri kadar iyi değildik. Sezon boyunca daha iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Oyuncularının performansından memnun olduğunu aktaran İngiliz teknik direktör, "Bugün ligdeki Manchester United maçından farklıydı. 4-0 kaybettikten sonra konuşmak zordu ama bugün gerçekten üst seviye bir takıma karşı iyi oynadık. Klopp ve takımına büyük saygı duyuyorum. Sadece 6 haftadır takımın başındayım. Bu kısa sürede aşama katettiğimize inanıyorum. Oyuncularımın hepsi üstüne düşeni yaptı ama penaltılarla şanssız şekilde kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.
Özellikle orta sahada rakibe üstünlük kurduklarının altını çizen Lampard, "Tüm oyuncularım üzerine düşeni yaptı. Kante ve Jorginho gibi kaliteli oyuncularımız sayesinde orta sahada oyunun büyük bölümünü domine ettik ama daha da iyi olmalıyız. Liverpool, kaliteli oyuncuları sayesinde bulduğu pozisyonlarla bizi cezalandırdı. Yine de Liverpool gibi güçlü bir takıma karşı verdiğimiz reaksiyon gayet iyiydi." yorumunu yaptı.
- 15.08.2019
-
Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
-
35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
-
Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Lampard: Takımımın performansıyla gurur duyuyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.