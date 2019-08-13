Olympiakos Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Olympiakos Başakşehir hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir ile Olympiakos mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde taraftarlar maçla ilgili detayları sorgulatıyor. Peki, Olympiakos Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Olympiakos Medipol Başakşehir hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Olympiakos'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, rövanş maçında rakibine konuk olacak. Bu nedenle merOlympiakos Medipol Başakşehir ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, Olympiakos Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte maça dair merak edilenler...
OLYMPIAKOS MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Olympiakos - Başakşehir maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek. Mücadele Olympiakos - Başakşehir maçı TRT Spor canlı yayınlayacak.
TUR HESAPLARI
Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galip gelmesi gerekiyor.
Müsabakanın İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanması halinde, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi durumunda ise penaltı atışları play-off turuna yükselecek ekibi belirleyecek.
Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
- 13.08.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Olympiakos Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Olympiakos Başakşehir hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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