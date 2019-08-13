Olympiakos Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Olympiakos Başakşehir hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Olympiakos'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, rövanş maçında rakibine konuk olacak. Bu nedenle merOlympiakos Medipol Başakşehir ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, Olympiakos Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte maça dair merak edilenler...

OLYMPIAKOS MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olympiakos - Başakşehir maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek. Mücadele Olympiakos - Başakşehir maçı TRT Spor canlı yayınlayacak.

TUR HESAPLARI

Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galip gelmesi gerekiyor.

Müsabakanın İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanması halinde, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi durumunda ise penaltı atışları play-off turuna yükselecek ekibi belirleyecek.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.