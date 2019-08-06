Şampiyonlar Ligi eleme turu başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 5 maç yapıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun yarı finalisti Hollanda ekibi Ajax ile Yunanistan temsilcisi PAOK'un karşılaştığı günün öne çıkan maçı, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Ligde yarın oynanacak 5 karşılaşmayla turun ilk ayağı tamamlanacak. Medipol Başakşehir, yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek.
Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.
Günün alınan sonuçları şöyle:
PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda): 2-2
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan): 1-2
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan): 1-1
Club Brugge (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Kopenhag (Danimarka): 1-1
- 06.08.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
Şampiyonlar Ligi eleme turu başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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