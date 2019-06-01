Liverpool Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler, eksik oyuncular...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı için geri sayım başladı... Liverpool ile Tottenham, bu akşam Madrid'de kulüpler düzeyindeki en büyük kupa için kozlarını paylaşacak. Atletico Madrid'in maçlarını oynadığı Wanda Metropolitano Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı final maçı ile Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Bu sezon kupa 1 ve kupa 2'ye ambargo koyan 4 İngiliz takımı final oynama hakkı başarısı gösterdi. UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea Arsenal'i mağlup ederek kupa 2'nin sahibi olmayı başarmıştı. Şimdi gözler Şampiyonlar Ligi finaline çevrildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool Tottenham karşı karşıya gelecekler. İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanacak mücadele öncesi sporseverler 'Liverpool Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının yanıtını araştırıyorlar. Şampiyonlar ligi finali ne zaman? Maç öncesi kritik bilgileri, önemli ayrıntılar ve mücadele saatinde CANLI anlatım FOTOMAC.COM.TR'de...
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan final mücadelesi öncesi futbolseverler karşılaşma ile ilgili araştırmalara başladılar. Liverpool ile Tottenham'ın karşı karşıya geleceği mücadele sonucunda kupa 1'in sahibi belli olacak. Bu sezon Avrupa kupalarına İngiliz takımları adeta ambargo koydu. Geçtiğimiz gün oynanan Chelsea Arsenal mücadelesinde Chelsea ezeli rakibini 4-1 mağlup etmeyi başarmış ve UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi olmuştu. Gözler şimdi Şampiyonlar Ligi mücadelesine çevrildi. Futbolsever 'Liverpool Tottenham maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman' sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Şampiyonlar ligi finali ne zaman? İşte yanıtı...
LIVERPOOL TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran (bugün) saatler 22.00'ı gösterdiğinde İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den CANLI yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER:
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino
Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Wanyama, Alli, Eriksen, Son, Moura
EKSİK OYUNCULAR:
Liverpool'da ise Naby Keita, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Sakatlığı geçen Roberto Firmino ise kadrodaki yerini almış durumda.
HAKEMLER:
Final maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Robert Vukan'ın yapacağı maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, dördüncü hakem olarak görevlendirildi.
MAÇ ÖNCESİ ÇATIŞMA! 1 KİŞİ YARALANDI, 5 KİŞ TUTUKLANDI
Tottenham - Liverpool Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi Madrid'de İngiliz taraftarlarla polis arasında çatışma çıktı. 1 kişi yaralandı. 5 İngiliz taraftar tutuklandı.
NOTLAR:
1.7 MİLYAR EURO'LUK FİNAL!
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İngiltere'nin Tottenham ile Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1 milyar 786 milyon euro olarak dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre; Liverpool'un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham'ın ise 835,5 milyon euro oldu.
Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, 150'şer milyon euro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.
EN BAŞARILISI REAL MADRID!
2018-2019 sezonunun yarın yapılacak Liverpool-Tottenham finaliyle sona ereceği UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ekip unvanını, İspanya'nın Real Madrid takımı sürdürüyor.
İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.
Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.
LIVERPOOL 9'UNCU, TOTTENHAM İLK FİNALİNDE
Bu yılın finalistlerinden Liverpool ise turnuvanın en tecrübeli takımları arasında yer alıyor. İngiltere temsilcisi, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yılında kupaya uzandığı turnuvada, 1985, 2007 ve 2018 finallerini ise kaybetti.
Avrupa arenasındaki en başarılı sezonunu geçiren Liverpool'un rakibi Tottenham ise tarihinde ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmaya çalışacak.
UEFA Kupası'nı 1971-72 ve 1983-84 sezonlarında kazanan Londra ekibi, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda ise 1962-63 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı.
40 FARKLI TAKIM FİNAL OYNADI
Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında, bugüne kadar 40 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.
Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.
- 01.06.2019
- Güncelleme: 01.06.2019 13:46
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 1
Yorum
? takımımız çok iyi kadromuz çok iyi ama şampiyon olamıyoruz....bizden istanbul klüplerine gidenler hep şampiyon olabiliyor her ne hikmetse
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Fenerbahçe'ye Fortounis'ten kötü haber!
Toplam 1
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Serdar Ali başkanım yine ağırdan alıp son dakikaya transferi bırakıyor adamları kaptırıyorsunuz. Takıma ne zaman uyum sağlayacaklar.
Liverpool Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler, eksik oyuncular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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