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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Bu adam bir başka

Bu adam bir başka

karşısında hat-trick yapan ve 'u zafere taşıyan 'dan sonra ezeli rakibi de boş durmadı.

Barça'nın 'u 5-1 yendiği karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandıran, 2 de asist yapan Arjantinli futbolcu, takımını çeyrek finale taşıdı. Bu sezon oynadığı 36 resmi karşılaşmada 36 gol sevincini yaşayan Tangocu, aynı zamanda 18 de asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ve 'da en çok gol atan futbolcu, bu alanda Avrupa'nın da zirvesine çıktı.
  1. 15.3.2019
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