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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Avrupa’da kura heyacanı

Avrupa’da kura heyacanı

Şampiyonlar Ligi ve 'nde çeyrek final kura çekimleri bugün Nyon'da gerçekleştirilecek.

, M. City, M. United, Tottenham, , , Ajax ve Porto'nun son 8'e kaldığı Devler Ligi eşleşmeleri 14.00'te, ise 15.00'te belli olacak.
  1. 15.3.2019
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