Avrupa futbolunda kura heyecanı
14 Mart 2019, Perşembe
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Avrupa futbolunda kura heyecanı

Avrupa futbolunda kura heyecanı

Şampiyonlar Ligi ve 'nde eşleşmeleri yarın belli olacak.

Şampiyonlar Ligi ve 'nde kura çekimleri yarın gerçekleştirilecek.

'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te Şampiyonlar Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.

İki organizasyonun da kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek.

'den , , , Tottenham, 'dan , 'dan , 'dan Ajax ve Portekiz'den Porto'nun mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Nisan'da, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

Tur atlayanların bu akşam belli olacağı Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalin ilk maçları 11 Nisan'da, rövanşları ise 18 Nisan'da yapılacak.

  1. 14.03.2019
  2. Güncelleme: 14.03.2019 10:08
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