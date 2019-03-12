Manchester City Schalke 04 maçı hangi kanalda saat kaçta? Yayın bilgileri, ilk 11'ler...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiliz devi Manchester City sahasında Alman ekibi Schalke 04 ile karşı karşıya... İlk mücadeleyi deplasmanda 3-2 kazanarak önemli bir avantaj elde edilen İngilizler, bu fırsatı değerlendirip çeyrek finale çıkmak istiyor. Schalke 04 ise zorlu deplasmandan farklı bir galibiyet almanın hesaplarını yapıyor... Peki Manchester City Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Heyecan seviyesi yüksek geçmesi beklenen maça dair ayrıntılar ve canlı skor takibi FOTOMAC.COM.TR'de...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde 1 numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları ile devam ediyor... İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Manchester City, rövanş maçında sahasında Schalke'yi konuk ediyor. İngiliz ekibi skor avantajını kullanarak adını çeyrek finale yazdırmanın peşinde... Schalke 04 ise İngiltere'de sürpriz bir skorla ayrılarak Devler Ligi hayalini sürdürmek istiyor. Peki bu kritik ve seyir zevki yüksek geçmesi beklenen karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve kanalda? İşte yanıtı...
Manchester City - Schalke 04 maçı hangi kanalda, saat kaçta?
12 Mart Salı günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor ve anlatım takibi FOTOMAC.COM.TR'de olacak...
HANGİ TAKIM NASIL TURLAR?
Bu maçta Manchester City'e galibiyet için her galibiyet ve beraberlik yetiyor. Bunun yanında 1-0 ve 2-1'lik mağlubiyetler de Manchester City'e yarıyor. Schalke'nin tur atlamak için 2 farklı galibiyete ihtiyacı var. Ancak 4 ya da daha fazlasını atması durumunda tek farklı galibiyetler de Schalke'ye yarıyor.
MUHTEMEL 11'LER:
Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, B.Silva, Gundogan, D. Silva, Sterling, Aguero, Leroy Sane
Schalke 04: Fahrmann, Mattondo, Stambouli, S. Sane, Nastasic, Oczipca, McKennie, Serdar, Bentaleb, Mendyl, Uth
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Manchester City Schalke 04 maçı hangi kanalda saat kaçta? Yayın bilgileri, ilk 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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