PSG Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Paris Saint Germain (PSG) ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olması beklenen PSG - Manchester United maçında avantaj Paris ekibinde olacak. Haftanın önemli mücadeleleri arasında yer alan karşılaşma öncesi Manchester’daki eksikler de can sıkıyor. Peki, PSG Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İki takıma ve karşılaşmaya dair önemli bilgiler FOTOMAC.COM.TR'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris Saint-Germain, Manchester United'ı konuk ediyor. İki takım arasında Old Trafford'da oynanan ilk maçı Paris Saint-Germain 2-0 kazanarak çeyrek final yolunda büyük bir avantaj sağlamıştı.
PSG Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Karşılaşma 6 Mart 2019 günü futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Saat 23:00'te başlayacak olan mücadelede hakem Damir Skomina düdük çalacak. İki takımın mücadelesini canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise Bein Sports'tan mücadeleyi takip edebilecek.
SAKAT VE CEZALI FUTBOLCULAR
Ev sahibi ekipte sakatlığı süren Neymar takım arkadaşlarını sahada yalnız bırakacak. Tam olarak iyileşmeyen Cavani'nin durumu ise maç saatinde netleşecek. Deplasman ekibi ManU'da ise Valencia, Matic, Darmian, Herrera, Lingard, Mata, Sanches sakatlıkları nedeniyle Pogba ise kırmızı kart cezası nedeniyle maçta yer alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER:
PSG: Buffon, Kehrer, T.Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti, Marquinhos, Nkunku, Draxler, Di Maria, Mbappe
Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Dalot, McTominay, Pereira, Fred, Lukaku, Rashford
- 06.03.2019
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Kagawa gün sayıyor
Toplam 2
Yorum
karakartal Sezon başında kagawa ve Burak alınsaydı şampiyonluğa oynuyor olurduk
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Kagawa gün sayıyor
Toplam 2
Yorum
karakartal Atiba-Dorukhan onların önünde Kagawa bu üçlü dışında orta saha sıradan olur
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Yabancıda kariyer
Toplam 1
Yorum
karakartal kariyerli kaliteli tecrübeli oyuncular genç olağanüstü yetenekli oyuncular dışındaki transferler takımı yıpratır
PSG Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Eksik oyuncular, yayın bilgileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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