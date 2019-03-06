PSG Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...
06 Mart 2019, Çarşamba
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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...

PSG Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...

son 16 turu rövanş mücadelesinde Paris Saint Germain () ile karşı karşıya geliyor. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olması beklenen PSG - Manchester United maçında avantaj Paris ekibinde olacak. Haftanın önemli mücadeleleri arasında yer alan karşılaşma öncesi Manchester’daki eksikler de can sıkıyor. Peki, saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İki takıma ve karşılaşmaya dair önemli bilgiler FOTOMAC.COM.TR'de...

son 16 turu rövanş maçında Paris Saint-Germain, 'ı konuk ediyor. İki takım arasında Old Trafford'da oynanan ilk maçı Paris Saint-Germain 2-0 kazanarak çeyrek final yolunda büyük bir avantaj sağlamıştı.

PSG Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Karşılaşma 6 Mart 2019 günü futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Saat 23:00'te başlayacak olan mücadelede hakem Damir Skomina düdük çalacak. İki takımın mücadelesini canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise Bein Sports'tan mücadeleyi takip edebilecek.

SAKAT VE CEZALI FUTBOLCULAR

Ev sahibi ekipte sakatlığı süren Neymar takım arkadaşlarını sahada yalnız bırakacak. Tam olarak iyileşmeyen Cavani'nin durumu ise maç saatinde netleşecek. Deplasman ekibi ManU'da ise Valencia, Matic, Darmian, Herrera, Lingard, Mata, Sanches sakatlıkları nedeniyle Pogba ise kırmızı kart cezası nedeniyle maçta yer alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER:

PSG: Buffon, Kehrer, T.Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti, Marquinhos, Nkunku, Draxler, Di Maria, Mbappe

Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Dalot, McTominay, Pereira, Fred, Lukaku, Rashford

  1. 06.03.2019
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