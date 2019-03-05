Çeyrek final aşkına
05 Haziran 2019, Çarşamba
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aşkına

Çeyrek final aşkına

son 16 turu rövanşları, bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

Rövanş mücadeleleri, 12-13 Mart'taki müsabakalarla tamamlanacak ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak. Tamamı 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle: BUGÜN: Borussia Dortmund-Tottenham, Real Madrid-Ajax. YARIN: PSG-Manchester United, Porto-Roma.

Klopp: Rüzgarın suçu
menajeri Jürgen Klopp, Everton ile 0-0 berabere kalarak ligde City'nin 1 puan gerisine düşmeleri hakkında konuştu. "Çok zor bir maçtı. Everton'ın fırsat bulduğunu hatırlamıyorum" diyen Klopp, "İnsanlar bundan hoşlanmayacak ama rüzgarın şiddeti ve yönü topun hızını ve oyunun gidişatını ciddi şekilde etkiledi" ifadelerini kullandı.

UEFA'dan Çakır'a görev
, hakem son 16 turunda Portekiz ekibi Porto ile 'nın Roma takımını karşı karşıya getirecek rövanş maçında görevlendirdi. Maç yarın 23.00'te oynanacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın 4. hakemi ise .
  1. 5.3.2019
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