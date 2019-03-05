Çeyrek final aşkına
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, bugün oynanacak maçlarla başlayacak.
Klopp: Rüzgarın suçu
Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Everton ile 0-0 berabere kalarak ligde City'nin 1 puan gerisine düşmeleri hakkında konuştu. "Çok zor bir maçtı. Everton'ın fırsat bulduğunu hatırlamıyorum" diyen Klopp, "İnsanlar bundan hoşlanmayacak ama rüzgarın şiddeti ve yönü topun hızını ve oyunun gidişatını ciddi şekilde etkiledi" ifadelerini kullandı.
UEFA'dan Çakır'a görev
UEFA, hakem Cüneyt Çakır'ı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz ekibi Porto ile İtalya'nın Roma takımını karşı karşıya getirecek rövanş maçında görevlendirdi. Maç yarın 23.00'te oynanacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın 4. hakemi ise Halis Özkahya.
- 5.3.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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