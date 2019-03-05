Borussia Dortmund Tottenham maçı ne zaman? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Borussia Dortmund ve Tottenham karşı karşıya geliyor. Bu maç öncesi muhtemel 11'ler ve detaylar açıklandı. Maçın yayın bilgileri de belli oldu. İlk maçı 3-0 Tottenham kazanmıştı.

Dortmund Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

5 Mart Salı akşamı TSİ 23:00'te başlayacak müsabaka beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak. Dortmund - Tottenham maçını internet üzerinden canlı izleyebilmeniz için beIN Connect üyesi olmanız gerekiyor.

EKSİK OYUNCULAR...

Ev sahibi ekipte Piszczek sakatlığı nedeniyle bu maçta yok. Pulisic'in durumu ise şüpheli. Weigl sarı kart görmesi halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek.

Konuk ekipte Alli ve Trippier'nin sakatlıkları var. Dier ve Winks'in durumları şüpheli. Alderweireld, Lamela ve Son kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler.

MUHTEMEL 11'LER:

Dortmund: Bürki, Wolf, Akanji, Zagadou, Diallo, Delaney, Witsel, Sancho, Reus Guerreiro, Götze

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sánchez, Vertonghen, Aurier, Sissoko, Wanyama, Rose, Eriksen, Son, Kane