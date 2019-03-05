Borussia Dortmund Tottenham maçı ne zaman? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...
05 Mart 2019, Salı
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maçı ne zaman? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...

Borussia Dortmund Tottenham maçı ne zaman? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...

'nde heyecan, son 16 turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. İlk maçı 3-0 kaybeden , Signal Iduna Park'ta 'ı ağırlıyor. Bundesliga'da son dönemde çok formsuz bir görüntü ortaya koyan ve Bayern Münih'in kendisini yakalamasına engel olamayan Dortmund, Premier Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Tottenham karşısında ilk maçta aldığı ağır yenilginin ardından bir mucizeye imza atmaya çalışacak. Peki saat kaçta hangi kanalda? Maça dair önemli bilgiler FOTOMAC.COM.TR'de...

son 16 turu rövanşında ve karşı karşıya geliyor. Bu maç öncesi muhtemel 11'ler ve detaylar açıklandı. Maçın yayın bilgileri de belli oldu. İlk maçı 3-0 Tottenham kazanmıştı.

Dortmund Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

5 Mart Salı akşamı TSİ 23:00'te başlayacak müsabaka beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak. Dortmund - Tottenham maçını internet üzerinden canlı izleyebilmeniz için beIN Connect üyesi olmanız gerekiyor.

EKSİK OYUNCULAR...

Ev sahibi ekipte Piszczek sakatlığı nedeniyle bu maçta yok. Pulisic'in durumu ise şüpheli. Weigl sarı kart görmesi halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek.

Konuk ekipte Alli ve Trippier'nin sakatlıkları var. Dier ve Winks'in durumları şüpheli. Alderweireld, Lamela ve Son kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler.

MUHTEMEL 11'LER:

Dortmund: Bürki, Wolf, Akanji, Zagadou, Diallo, Delaney, Witsel, Sancho, Reus Guerreiro, Götze

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sánchez, Vertonghen, Aurier, Sissoko, Wanyama, Rose, Eriksen, Son, Kane

  1. 05.03.2019
  2. Güncelleme: 05.03.2019 12:06
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