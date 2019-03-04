Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
04 Mart 2019, Pazartesi
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 6 Mart Çarşamba günü 4 rövanş karşılaşması yapılacak.

Rövanş mücadeleleri, 12-13 Mart'taki müsabakalarla tamamlanacak ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

05 MART SALI
() - Tottenham () (0-3)

() - Ajax (Hollanda) (2-1)

6 MART ÇARŞAMBA:
Paris Saint-Germain () - (İngiltere) (2-0)

Porto (Portekiz) - Roma () (1-2)

12 MART SALI:
(İtalya) - (İspanya) (0-2)

(İngiltere) - Schalke 04 (Almanya) (3-2)

13 MART ÇARŞAMBA:
(İspanya) - (Fransa) (0-0)

(Almanya) - Liverpool (İngiltere) (0-0)

  1. 04.03.2019
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