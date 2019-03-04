Şampiyonlar Ligi'nde Porto - Roma maçını Cüneyt Çakır yönetecek
04 Mart 2019, Pazartesi
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Porto - Roma maçını yönetecek

Porto - Roma maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Porto - Roma maçını yönetecek.

kokartlı Türk hakem , Portekiz'in Porto ile İtalya'nın Roma takımları arasında 6 Mart 2019 Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş müsabakasını yönetecek.

Portekiz'in Porto şehrindeki Dragão Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak , Pawel Gil ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.
  1. 04.03.2019
  2. Güncelleme: 04.03.2019 11:12
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