Porto - Roma maçını Cüneyt Çakır yönetecek
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Porto - Roma maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Portekiz'in Porto şehrindeki Dragão Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Halis Özkahya'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak Video Yardımcı Hakem, Pawel Gil ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.
- 04.03.2019
- Güncelleme: 04.03.2019 11:12
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Slaven Bilic mesaj yolladı
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Santraforvet Şifo Mehmet - Tamer Tuna - Hikmet Karaman Teknik Direktör adaylarım...
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Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Mağlup olmuş takım başkanı gibiyim"
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mavericks/bjk Bizimde korner atışında Vidaya yapılan penaltımız güme gitti fakat nedense bu pozisyon hiç yokmuş gibi saydılar !
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Dorukhan sakat ve cezalı
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Metin Yabancılara dünyaları veren bu kulüpler işlerini tamamladıktan sonra iflas sonrası bu oyuncular şans buluyor birde topluma konuşıyorlar
Porto - Roma maçını Cüneyt Çakır yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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