Schalke 04 Manchester City maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular...
Şampiyonlar Ligi Son 16 turu heyecanı Schalke 04 Manchester City maçı ile devam ediyor... Tarihlerinde sadece 3 kez karşılaşan Manchester City ve Schalke 04, bir üst tura yükselebilmek için avantajı elinde tutmaya çalışacak. Almanya'da oynanacak müsabakada taraftar desteği Mavi Beyazlı takımın arkasında olacak. Peki, Schalke 04, Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında önemli bilgiler...
Schalke 04 Manchester City maçı ile Şampiyonlar Liginde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. En son 2008/09 sezonunda UEFA Avrupa Ligi A Grubunda karşı karşıya gelen ekiplerden Manchester City, bu maçtan 2-0 galip ayrılmıştı.
Schalke 04 Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
20 Şubat Çarşamba günü Veltins Arena'da oynanacak Schalke - Manchester City karşılaşması TSİ 23:00'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Alman ekibi Schalke'de sakat oyuncuların eksikliği teknik ekibi düşündürüyor. Breel Embolo başta olmak üzere Alessandro Schöpf ve Steven Skrzybski'yi sakatlık nedeniyle bu maçta oynatamayacak olan Schalke'de Stambouli'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Öte yandan Stambouli ile Rudy bu maçta sarı kart görmeleri durumunda rövanşta forma giyemeyecekler.
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Schalke maçının kadrosuna sakatlıklarından dolayı Bravo, John Stones, Gabriel Jesus, Benjamin Mendy ve Fabian Delph'i dahil etmedi. Sakatlıktan dönen Vincent Kompany ise kafilede kendisine yer buldu.
Manchester City'de Nicolas Otamendi, Sergio Agüero ve Fernandinho bu maçta sarı kart görürse rövanşta görev yapamayacak.
MUHTEMEL 11'LER:
Schalke 04: Fahrmann; Sane, Nastasic, Oczipka, Caligiuri; Rudy, Bentaleb, McKennie, Uth, Konoplyanka; Burgstaller
Manchester City: Ederson; Otamendi, Laporte, Walker, Zinchenko; Fernandinho, David Silva, De Bruyne; Bernardo Silva, Raheem Sterling, Sergio Agüero
- 20.2.2019 10:53
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"Sen de git PFDK"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Onlar istiyorlar ki sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.Yok öyle birşey.Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır
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Beşiktaş'ta Tomas Soucek harekâtı
Toplam 1
Yorum
Wilson Biliç kardeşi menejer 10 katı para verdirip ahbab çavuş hikayeleri çok konuşuldu hoca alırken dikkatli olun transfer çoğu sakat maçta sakat
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Tolgay'a dürümlü protesto
Toplam 1
Yorum
kg onu protesto etmek değer katar hiç oralı olmamak hatta alkışlamak lazım Beşiktaştan ayrıldığı için
Schalke 04 Manchester City maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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