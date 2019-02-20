Schalke 04 Manchester City maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular...
20 Şubat 2019, Çarşamba
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04 maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular...

Schalke 04 Manchester City maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular...

Son 16 turu heyecanı 04 maçı ile devam ediyor... Tarihlerinde sadece 3 kez karşılaşan Manchester City ve Schalke 04, bir üst tura yükselebilmek için avantajı elinde tutmaya çalışacak. Almanya'da oynanacak müsabakada taraftar desteği Mavi Beyazlı takımın arkasında olacak. Peki, Schalke 04, Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında önemli bilgiler...

04 maçı ile Şampiyonlar Liginde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. En son 2008/09 sezonunda UEFA Avrupa Ligi A Grubunda karşı karşıya gelen ekiplerden Manchester City, bu maçtan 2-0 galip ayrılmıştı.

Schalke 04 Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

20 Şubat Çarşamba günü Veltins Arena'da oynanacak Schalke - Manchester City karşılaşması TSİ 23:00'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Alman ekibi Schalke'de sakat oyuncuların eksikliği teknik ekibi düşündürüyor. Breel Embolo başta olmak üzere Alessandro Schöpf ve Steven Skrzybski'yi sakatlık nedeniyle bu maçta oynatamayacak olan Schalke'de Stambouli'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Öte yandan Stambouli ile Rudy bu maçta sarı kart görmeleri durumunda rövanşta forma giyemeyecekler.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Schalke maçının kadrosuna sakatlıklarından dolayı Bravo, John Stones, Gabriel Jesus, Benjamin Mendy ve Fabian Delph'i dahil etmedi. Sakatlıktan dönen Vincent Kompany ise kafilede kendisine yer buldu.

Manchester City'de Nicolas Otamendi, ve Fernandinho bu maçta sarı kart görürse rövanşta görev yapamayacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Schalke 04: Fahrmann; Sane, Nastasic, Oczipka, Caligiuri; Rudy, Bentaleb, McKennie, Uth, Konoplyanka; Burgstaller

Manchester City: Ederson; Otamendi, Laporte, Walker, Zinchenko; Fernandinho, , De Bruyne; Bernardo Silva, Raheem Sterling, Sergio Agüero

  1. 20.2.2019 10:53
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