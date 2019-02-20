Atletico Madrid Juventus maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında bugün son 16 turu ilk maçları oynanmaya devam edecek. Bu kapsamda Atletico Madrid ile Juventus karşı karşıya gelecek. İşte, Atletico Madrid Juventus maçına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

Atletico Madrid Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

20 Şubat Çarşamba günü Wanda Metropolitano'da oynanacak Atletico Madrid - Juventus karşılaşması TSİ 23:00 'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Atletico Madrid'in golcü oyuncusu Diego Costa, iki aylık sakatlığının ardından sahalara geri döndü ancak tam olarak hazır olmayan yıldız futbolcunun bu karşılaşmada ilk 11'de oynaması beklenmiyor. Juventus karşısına 4-4-2 dizilimiyle çıkması beklenen Simeone'nin hücum ikilisini Griezmann ve Morata'dan oluşturması bekleniyor. Öte yandan İspanyol ekibinde Lucas Hernandez'in sakatlığı devam ederken Koke'nin ise durumu şüpheli.

Juventus'ta ise Leonardo Bonucci ile Giorgio Chellini sevinci yaşanıyor. Sakatlığı atlatıp hafta sonu 3-0 kazanılan Frosinone maçında süre alan ikilinin Atletico Madrid deplasmanında da stoper tandemini oluşturması bekleniyor. Torino devinde sakatlığı devam eden Juan Cuadrado ise Madrid deplasmanında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER:

Atletico Madrid: Jan Oblak; Gimenez, Godin, Arias, Filipe Luis; Partey, Rodrigo, Correa, Saul Niguez; Griezmann, Morata.

Juventus: Szczesny; Bonucci, Chiellini, Cancelo, Alex Sandro; Bentancur, Matuidi, Pjanic, Dybala; Mandzukic, Ronaldo.