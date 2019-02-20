Atletico Madrid Juventus maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, sahasında İtalya'nın güçlü ekibi Juventus'la çeyrek final biletini almak için mücadele edecek. Bu önemli müsabakaya kısa bir süre kala maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi futbolseverlerin araştırdığı konu oldu. Peki, Atletico Madrid Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında bugün son 16 turu ilk maçları oynanmaya devam edecek. Bu kapsamda Atletico Madrid ile Juventus karşı karşıya gelecek. İşte, Atletico Madrid Juventus maçına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Atletico Madrid Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
20 Şubat Çarşamba günü Wanda Metropolitano'da oynanacak Atletico Madrid - Juventus karşılaşması TSİ 23:00 'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Atletico Madrid'in golcü oyuncusu Diego Costa, iki aylık sakatlığının ardından sahalara geri döndü ancak tam olarak hazır olmayan yıldız futbolcunun bu karşılaşmada ilk 11'de oynaması beklenmiyor. Juventus karşısına 4-4-2 dizilimiyle çıkması beklenen Simeone'nin hücum ikilisini Griezmann ve Morata'dan oluşturması bekleniyor. Öte yandan İspanyol ekibinde Lucas Hernandez'in sakatlığı devam ederken Koke'nin ise durumu şüpheli.
Juventus'ta ise Leonardo Bonucci ile Giorgio Chellini sevinci yaşanıyor. Sakatlığı atlatıp hafta sonu 3-0 kazanılan Frosinone maçında süre alan ikilinin Atletico Madrid deplasmanında da stoper tandemini oluşturması bekleniyor. Torino devinde sakatlığı devam eden Juan Cuadrado ise Madrid deplasmanında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER:
Atletico Madrid: Jan Oblak; Gimenez, Godin, Arias, Filipe Luis; Partey, Rodrigo, Correa, Saul Niguez; Griezmann, Morata.
Juventus: Szczesny; Bonucci, Chiellini, Cancelo, Alex Sandro; Bentancur, Matuidi, Pjanic, Dybala; Mandzukic, Ronaldo.
- 20.2.2019 10:45
- Güncelleme: 20.2.2019 10:50
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"Sen de git PFDK"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Onlar istiyorlar ki sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.Yok öyle birşey.Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır
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Beşiktaş'ta Tomas Soucek harekâtı
Toplam 1
Yorum
Wilson Biliç kardeşi menejer 10 katı para verdirip ahbab çavuş hikayeleri çok konuşuldu hoca alırken dikkatli olun transfer çoğu sakat maçta sakat
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Tolgay'a dürümlü protesto
Toplam 1
Yorum
kg onu protesto etmek değer katar hiç oralı olmamak hatta alkışlamak lazım Beşiktaştan ayrıldığı için
Atletico Madrid Juventus maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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