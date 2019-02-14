Tottenham ve Real turu cebine koydu

Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan iki maçta Tottenham ve Real Madrid, çeyrek final için avantajlı duruma geldi. Son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund'u 3-0 yenen Tottenham neredeyse işi garantiledi. Ajax'ı Hollanda'da 2-1'lik skorla geçen Real de evindeki rövanşa avantajlı çıkacak.