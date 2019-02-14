Tottenham ve Real turu cebine koydu
Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan iki maçta Tottenham ve Real Madrid, çeyrek final için avantajlı duruma geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan iki maçta Tottenham ve Real Madrid, çeyrek final için avantajlı duruma geldi. Son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund'u 3-0 yenen Tottenham neredeyse işi garantiledi. Ajax'ı Hollanda'da 2-1'lik skorla geçen Real de evindeki rövanşa avantajlı çıkacak.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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