Tottenham ve Real turu cebine koydu – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Tottenham ve Real turu cebine koydu

Tottenham ve Real turu cebine koydu

'nde dün oynanan iki maçta Tottenham ve , için avantajlı duruma geldi.

'nde dün oynanan iki maçta Tottenham ve , için avantajlı duruma geldi. Son 16 turu ilk maçında 'u 3-0 yenen Tottenham neredeyse işi garantiledi. Ajax'ı 'da 2-1'lik skorla geçen Real de evindeki rövanşa avantajlı çıkacak.

  1. 14.2.2019
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