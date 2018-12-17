UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
17 Aralık 2018, Pazartesi
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

<a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri 'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimiyle belli oldu. Son şampiyon İspanyol ekibi 'in rakibi, Hollanda'nın Ajax takımı oldu. - Juventus ve Liverpool - Bayern Münih eşleşmeleri de dikkati çekti. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 12-13 ile 19-20 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2019 tarihlerinde oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, 'nin Nyon kentindeki Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

İŞTE EŞLEŞMELER

Schalke -

- Juventus

Manchester United - PSG

Tottenham - B. Dortmund

Lyon - Barcelona

Roma - Porto

Ajax -

Liverpool - Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman?

Grup liderleri son 16 turunun ilk maçlarını 12-13 Şubat'ta deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 19-20 Şubat'ta kendi sahalarında oynayacaklar.

  1. 17.12.2018 14:10
  2. Güncelleme: 17.12.2018 14:33
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