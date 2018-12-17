UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimiyle belli oldu. Son şampiyon İspanyol ekibi Real Madrid'in rakibi, Hollanda'nın Ajax takımı oldu. Atletico Madrid - Juventus ve Liverpool - Bayern Münih eşleşmeleri de dikkati çekti. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 12-13 ile 19-20 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2019 tarihlerinde oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
İŞTE EŞLEŞMELER
Schalke - Manchester City
Atletico Madrid - Juventus
Manchester United - PSG
Tottenham - B. Dortmund
Lyon - Barcelona
Roma - Porto
Ajax - Real Madrid
Liverpool - Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman?
Grup liderleri son 16 turunun ilk maçlarını 12-13 Şubat'ta deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 19-20 Şubat'ta kendi sahalarında oynayacaklar.
- 17.12.2018 14:10
- Güncelleme: 17.12.2018 14:33
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Fenerbahçeli polis Çağatay Akçiçek: İnsanlık görevim
Toplam 2
Yorum
TARAF KOCAMAN AFERİN UMUTLARINDA GÖNLÜN GİBİ KOCAMAN OLSUN DELİKANLI .
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Fernando Muslera dip yaptı
Toplam 2
Yorum
muslera hayranı ne olursa olsun muslera en ıyısı
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Trabzonspor Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı | MAÇ ÖZETİ
Toplam 3
Yorum
ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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