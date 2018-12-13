Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya kalanlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşama maçları bu akşam E, F, G ve H gruplarında oynanan maçlarla sona ererken bir üst tura adını yazdıran takımlar da belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup maçlarının 6. ve son haftası tamamlandı.
Ajax, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Roma, Schalke 04, Tottenham ve Lyon isimlerini son 16 turuna yazdırdı.
Gruplarını 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk, Benfica, Club Brugge, Galatasaray, Inter, Napoli, Valencia ve Viktoria Plzen yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
E GRUBU:
Ajax: 3 - Bayern Münih: 3
Benfica: 1 - AEK: 0
F GRUBU:
Manchester City: 2 - Hoffenheim: 1
Shakhtar Donetsk: 1 - O. Lyon: 1
G GRUBU
Real Madrid: 0 - CSKA Moskova: 3
Viktoria Plzen: 2 - Roma: 1
H GRUBU:
Valencia: 2 - Manchester United: 1
Young Boys: 2 - Juventus: 1
- 13.12.2018 09:33
- Güncelleme: 13.12.2018 09:35
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 7
Yorum
kadiı güç istifa ve savcılığı göreve davet ediyorum mal varlığına el konulup galatasaray için harcansın verdiği zararların karşılığı
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
ÖZCAN KİMSE KALMADIĞINA GÖRE BİZ OYNAYALIM BEN DEFANS OLURUM
Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya kalanlar belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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