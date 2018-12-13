Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup maçlarının 6. ve son haftası tamamlandı.

Ajax, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Roma, Schalke 04, Tottenham ve Lyon isimlerini son 16 turuna yazdırdı.

Gruplarını 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk, Benfica, Club Brugge, Galatasaray, Inter, Napoli, Valencia ve Viktoria Plzen yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



E GRUBU:

Ajax: 3 - Bayern Münih: 3

Benfica: 1 - AEK: 0



F GRUBU:

Manchester City: 2 - Hoffenheim: 1

Shakhtar Donetsk: 1 - O. Lyon: 1



G GRUBU

Real Madrid: 0 - CSKA Moskova: 3

Viktoria Plzen: 2 - Roma: 1



H GRUBU:

Valencia: 2 - Manchester United: 1

Young Boys: 2 - Juventus: 1