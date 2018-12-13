Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya kalanlar belli oldu
13 Aralık 2018, Perşembe
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Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya kalanlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya kalanlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşama maçları bu akşam E, F, G ve H gruplarında oynanan maçlarla sona ererken bir üst tura adını yazdıran takımlar da belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup maçlarının 6. ve son haftası tamamlandı.
Ajax, , , , , , Liverpool, , , Paris Saint-Germain, Porto, , Roma, Schalke 04, Tottenham ve isimlerini son 16 turuna yazdırdı.

Gruplarını 3. sırada bitiren , , , Galatasaray, Inter, , ve yollarına Avrupa Ligi'nde devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

E GRUBU:
Ajax: 3 - Bayern Münih: 3
Benfica: 1 - AEK: 0

F GRUBU:
Manchester City: 2 - Hoffenheim: 1
Shakhtar Donetsk: 1 - O. Lyon: 1

G GRUBU
Real Madrid: 0 - CSKA Moskova: 3
Viktoria Plzen: 2 - Roma: 1

H GRUBU:
Valencia: 2 - Manchester United: 1
Young Boys: 2 - Juventus: 1

  1. 13.12.2018 09:33
  2. Güncelleme: 13.12.2018 09:35
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