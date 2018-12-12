Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor
12 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor

Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor

Bu yıl 'de müthiş bir performans sergileyen ancak Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan , C Grubu son hafta maçında 'yi devirerek adını Son 16'ya yazdırmayı başardı.

'de 28 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen , bu yıl ligde de fırtına gibi esiyor. İlk 16 haftada tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan ve namağlup liderlik koltuğunda bulunan Klopp'un öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde rahat sonuçlar alamadı. Şampiyonlar Ligi'ne 3-2'lik galibiyeti ile başlayan İngiliz ekibi, ardından deplasmanda 'ye 1-0 mağlup oldu. 3. hafta maçında Kızılyıldız'ı da 4-0 gibi farklı skorla geçen Liverpool, sırasıyla deplasmanda Kızılyıldız'a 2-0, PSG'ye ise 2-1 yenilerek bir üst tur şansını son maç olan Napoli'ye bıraktı. İngilizler, Anfield'da oynanan maçta 34. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle Napoli'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son anlarında Liverpool kalecisi Alisson ise kalesinde devleşerek Napoli'ye geçit vermedi. Grubun diğer maçındaysa PSG, deplasmanda Kızılyıldız'ı 4-1 yendi. Bu sonuçların ardından puanını 9 yapan Liverpool, aynı puandaki Napoli'yi, ikili averajın eşit olmasından dolayı genel averajla geçerek grubu Fransız ekibi PSG'nin ardından ikinci sırada bitirdi ve son 16'ya yükselmeyi başardı. Napoli ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçtiğimiz yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'e finalde mağlup olan İngiliz ekibi, bu yıl da turnuvanın en büyük favorilerinden biri. Jürgen Klopp ve öğrencileri, 28 yıllık lig şampiyonluğu hasretinin yanı sıra, Şampiyonlar Ligi'ni de müzesine götürmek ve taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

  1. 12.12.2018 10:47
  2. Güncelleme: 12.12.2018 11:26
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN