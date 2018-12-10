Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta heyecanı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 6. hafta karşılaşmaları, yarın ve 12 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta maçları yarın başlayacak.Beş maçta topladığı 4 puanla D Grubu'nun 3. sırasında yer alan Galatasaray, yarın saat 20.55'te Portekiz'in Porto takımını konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı bulunmayan sarı-kırmızılılar, grubu, 6. haftaya 3 puanla son sırada giren Lokomotiv Moskova'nın önünde bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalmaya çalışacak.
Ligde son hafta öncesi Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona, Porto, Schalke 04, Bayern Münih, Ajax, Manchester City, Real Madrid, Roma, Juventus ve Manchester United son 16 turuna yükselen takımlar oldu.
Altıncı hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN:
20.55 Schalke 04 (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
20.55 Galatasaray - Porto (Portekiz)
23.00 Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Inter (İtalya) - PSV (Hollanda)
23.00 Barcelona (İspanya) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya)
12 ARALIK ÇARŞAMBA:
20.55 Viktoria Plzen (Çekya) - Roma (İtalya)
20.55 Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)
23.00 Benfica (Portekiz) - AEK (Yunanistan)
23.00 Ajax (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Hoffenheim (Almanya)
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Olympique Lyon (Fransa)
23.00 Valencia (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
23.00 Young Boys (İsviçre) - Juventus (İtalya)
- 10.12.2018 10:01
- Güncelleme: 10.12.2018 11:02
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Fenerbahçe 4. kez 3 gol yedi
Toplam 1
Yorum
:)) daha nice bol bol gol yemeler... tadına doyulmuyor :)))
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Trabzonspor yabancılarıyla zirve yarışında
Toplam 3
Yorum
suat trabzon Sürekli trabzon sporda yabancı yerli oyuncuların gol istatistikleri karşılaştırılıyor. Yabancı yerli farketmez kimin gol attığıda fark etm
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Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi
Toplam 2
Yorum
Anti fb Penaltı penaltıydı, Abdülkadir'İn ayağını kırıyordunuz kart görmediniz. Ne?
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