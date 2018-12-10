Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta heyecanı
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta heyecanı

Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 6. hafta karşılaşmaları, yarın ve 12 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta maçları yarın başlayacak.Beş maçta topladığı 4 puanla D Grubu'nun 3. sırasında yer alan , yarın saat 20.55'te Portekiz'in Porto takımını konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı bulunmayan sarı-kırmızılılar, grubu, 6. haftaya 3 puanla son sırada giren 'nın önünde bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalmaya çalışacak.

Ligde son hafta öncesi , , , Porto, Schalke 04, , Ajax, , , Roma, ve son 16 turuna yükselen takımlar oldu.

Altıncı hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

20.55 Schalke 04 () - Lokomotiv Moskova ()

20.55 Galatasaray - Porto (Portekiz)

23.00 Monaco () - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 (Belçika) - Atletico Madrid ()

23.00 Inter () - PSV ()

23.00 Barcelona (İspanya) - Tottenham ()

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya)

12 ARALIK ÇARŞAMBA:

20.55 Viktoria Plzen (Çekya) - Roma (İtalya)

20.55 Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Benfica (Portekiz) - AEK (Yunanistan)

23.00 Ajax (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Hoffenheim (Almanya)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Olympique Lyon (Fransa)

23.00 Valencia (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

23.00 Young Boys (İsviçre) - Juventus (İtalya)

  1. 10.12.2018 10:01
  2. Güncelleme: 10.12.2018 11:02
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