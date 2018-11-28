Roma'yı real yıktı!
28 Kasım 2018, Çarşamba
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'yı yaktı!

<a href="/index/roma?id=812da929-31c8-4a2f-9400-a3f4d954a65b" class="" rel="tag">Roma</a>'yı <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> yaktı!

’in takımı , Madrid’de 3-0 yenildiği rakibine evinde de boyun eğdi ve liderlik fırsatını rakibine bıraktı. Milli futbolcumuz, iyi oynadığı maçta net bir gol fırsatını dışarı gönderdi.

Milli yıldızımız 'in formasını giydiği , Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki liderlik maçında 'e 2-0 mağlup oldu. Madrid'de 3-0 yenildiği rakibi karşısında müthiş bir ilk yarı çıkaran 'da, Cengiz net bir gol fırsatından yararlanamadı. 2. yarıya etkili başlayan Real'in baskısı karşısında hata yapan defansı, peşpeşe gelen gollere engel olamadı. Bale 47'de hatalı geri pasını iyi değerlendirdi ve Real'i 1-0 öne geçirdi. 59'da ise Lucas Diaz maçın skorunu belirledi.

  1. 28.11.2018
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