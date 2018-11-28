Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki liderlik maçında Real Madrid'e 2-0 mağlup oldu. Madrid'de 3-0 yenildiği rakibi karşısında müthiş bir ilk yarı çıkaran Roma'da, Cengiz net bir gol fırsatından yararlanamadı. 2. yarıya etkili başlayan Real'in baskısı karşısında hata yapan Roma defansı, peşpeşe gelen gollere engel olamadı. Bale 47'de hatalı geri pasını iyi değerlendirdi ve Real'i 1-0 öne geçirdi. 59'da ise Lucas Diaz maçın skorunu belirledi.