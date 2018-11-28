Roma'yı Real Madrid yaktı!
Cengiz Ünder’in takımı Roma, Madrid’de 3-0 yenildiği rakibine evinde de boyun eğdi ve liderlik fırsatını rakibine bıraktı. Milli futbolcumuz, iyi oynadığı maçta net bir gol fırsatını dışarı gönderdi.
Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki liderlik maçında Real Madrid'e 2-0 mağlup oldu. Madrid'de 3-0 yenildiği rakibi karşısında müthiş bir ilk yarı çıkaran Roma'da, Cengiz net bir gol fırsatından yararlanamadı. 2. yarıya etkili başlayan Real'in baskısı karşısında hata yapan Roma defansı, peşpeşe gelen gollere engel olamadı. Bale 47'de hatalı geri pasını iyi değerlendirdi ve Real'i 1-0 öne geçirdi. 59'da ise Lucas Diaz maçın skorunu belirledi.
- 28.11.2018
-
Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
-
MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
-
2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
Roma'yı Real Madrid yaktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.