UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev: Tottenham - Inter maçını yönetecek
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    'dan 'a görev: - Inter maçını yönetecek

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>'dan <a href="/index/cuneyt-cakir?id=d67e17cb-f09d-4494-ba39-92357e78bd83" class="" rel="tag">Cüneyt Çakır</a>'a görev: <a href="/index/tottenham?id=13d53d95-e178-447c-829b-02087c511b96" class="" rel="tag">Tottenham</a> - Inter maçını yönetecek

    FIFA kokartlı hakem , Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ile Inter arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

    FIFA kokartlı hakem , ile Inter arasında 28 Kasım Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Wembley Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.



    1. 26.11.2018 14:09
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