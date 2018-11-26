UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev: Tottenham - Inter maçını yönetecek
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Tottenham ile Inter arasında oynanacak maçta düdük çalacak.
- 26.11.2018 14:09
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
FB comolliye ne gerek var ki kasımpaşanın ve ankaragücü scoutlarından ekip kurun yada transfer yapmadan önce onlara bir danışın
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
fblik comolli her menejerin getirebileceği kendi takımlarında oynayamayan bu ayew ve slimaniyi getirmesi akıllara zarar.
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
canfb Guiza'yı geçti adam. Bu sene yapılan transferlerden iş yapan bir tek jailson. Bir sporcunun yapmaması gereken hareketten ilk devreyi kapadı
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev: Tottenham - Inter maçını yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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