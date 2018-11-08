Manchester City, Shakhtar Donetsk'e gol oldu yağdı – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    , 'e gol oldu yağdı

    Manchester City, Shakhtar Donetsk'e gol oldu yağdı

    Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, gecenin en farklı galibiyetine imza attı.

    Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, gecenin en farklı galibiyetine imza attı. İngiliz ekibi, temsilcisi 'i 6-0 yendi. ise Çekya deplasmanında 'i 5-0 mağlup etti.

    Milli oyuncu 'in forma giydiği İtalyan ekibi Roma ise, deplasmanında CSKA Moskova'yı 2-1 mağlup etti. Mücadeleye yedek başlayan Cengiz Ünder, 70. dakikada Justin Kluivert'ın yerine oyuna dahil oldu.
    1. 8.11.2018 09:37
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