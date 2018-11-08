Cengiz'li Roma, Çakır'ın yönettiği maçta CSKA'yı devirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında milli oyuncu Cengiz Ünder'in formasını terlettiği Roma, deplasmanda CSKA Moskova'yı 2-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında CSKA Moskova evinde Roma'yı ağırladı. Karşılaşmada FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalarken, Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Tarık Ongun yaptı.
Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder maçın 70'inci dakikasında oyuna dahil oldu. Mücadelede ev sahibi ekibin tek golünü 51'inci dakikada Sigurdsson atarken, Roma'nın gollerini 4'üncü dakikada Manolas ve 59'uncu dakikada Pellegrini kaydetti.
Öte yandan Cüneyt Çakır, karşılaşmanın 56'ncı dakikasında CSKA Moskova'dan Magnusson'a ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.
- 7.11.2018 23:21
- Güncelleme: 8.11.2018 01:43
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Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
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Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
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Yorum
helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Yorum
Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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