Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında CSKA Moskova evinde Roma'yı ağırladı. Karşılaşmada FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalarken, Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Tarık Ongun yaptı.



Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder maçın 70'inci dakikasında oyuna dahil oldu. Mücadelede ev sahibi ekibin tek golünü 51'inci dakikada Sigurdsson atarken, Roma'nın gollerini 4'üncü dakikada Manolas ve 59'uncu dakikada Pellegrini kaydetti.



Öte yandan Cüneyt Çakır, karşılaşmanın 56'ncı dakikasında CSKA Moskova'dan Magnusson'a ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.