Cengiz'li Roma, Çakır'ın yönettiği maçta CSKA'yı devirdi – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Cengiz'li , Çakır'ın yönettiği maçta CSKA'yı devirdi

    Cengiz'li Roma, Çakır'ın yönettiği maçta CSKA'yı devirdi

    Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında milli oyuncu 'in formasını terlettiği , deplasmanda 'yı 2-1 mağlup etti.

    Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında evinde 'yı ağırladı. Karşılaşmada FIFA kokartlı Türk hakem düdük çalarken, Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Tarık Ongun yaptı.

    Roma forması giyen milli futbolcu maçın 70'inci dakikasında oyuna dahil oldu. Mücadelede ev sahibi ekibin tek golünü 51'inci dakikada Sigurdsson atarken, Roma'nın gollerini 4'üncü dakikada Manolas ve 59'uncu dakikada Pellegrini kaydetti.

    Öte yandan Cüneyt Çakır, karşılaşmanın 56'ncı dakikasında CSKA Moskova'dan Magnusson'a ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.

    1. 7.11.2018 23:21
    2. Güncelleme: 7.11.2018 23:21
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