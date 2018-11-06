Liverpool'a Kızılyıldız şoku! – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    'a şoku!

    Liverpool'a Kızılyıldız şoku!

    Şampiyonlar Ligi'nde oynanan dördüncü hafta maçlarında ve sahadan puansız ayrıldı.

    Turnuvada geçen yıl final oynayan , deplasmanda 'a konuk oldu. Milan Pavkov'un 22 ve 29. dakikalarda attığı gollerle rakibine 2-0 yenilen İngiliz ekibi, C Grubu'ndaki ikinci mağlubiyetini aldı.

    İki galibiyeti bulunan Liverpool, 6 puanda kalırken, Kızılyıldız 4 puanla iddiasını sürdürdü.

    Geçen sezon Roma'ya, bu sezon da ve Kızılyıldız'a yenilen Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, "Devler Ligi"nde ilk kez üst üste üç deplasman maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

    A Grubu mücadelesinde Fransız teknik adam yönetimindeki , sahasında temsilcisi 'u ağırladı.

    Hans Vanaken'in 12. dakikada attığı golle öne geçen Club Brugge, aynı futbolcuyla 17. dakikada penaltıdan bulduğu golle 2-0 üstünlük yakaladı. Konuk takım, 24. dakikada Wesley ve 85. dakikada Ruud Vormer'in golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti.

    Gruptaki ilk galibiyetini elde eden Club Brugge, 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Turnuvada sahasındaki en ağır yenilgisini alan Monaco ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

    1. 6.11.2018 23:35
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