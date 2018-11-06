Turnuvada geçen yıl final oynayan Liverpool, deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oldu. Milan Pavkov'un 22 ve 29. dakikalarda attığı gollerle rakibine 2-0 yenilen İngiliz ekibi, C Grubu'ndaki ikinci mağlubiyetini aldı.

İki galibiyeti bulunan Liverpool, 6 puanda kalırken, Kızılyıldız 4 puanla iddiasını sürdürdü.

Geçen sezon Roma'ya, bu sezon da Napoli ve Kızılyıldız'a yenilen Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, "Devler Ligi"nde ilk kez üst üste üç deplasman maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

A Grubu mücadelesinde Fransız teknik adam Thierry Henry yönetimindeki Monaco, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'u ağırladı.

Hans Vanaken'in 12. dakikada attığı golle öne geçen Club Brugge, aynı futbolcuyla 17. dakikada penaltıdan bulduğu golle 2-0 üstünlük yakaladı. Konuk takım, 24. dakikada Wesley ve 85. dakikada Ruud Vormer'in golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti.

Gruptaki ilk galibiyetini elde eden Club Brugge, 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Turnuvada sahasındaki en ağır yenilgisini alan Monaco ise 1 puanla son sırada bulunuyor.