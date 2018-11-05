Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı

    Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası yarın başlayacak

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 7 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Üç maçta topladığı 4 puanla D grubunun 3. sırasında yer alan , yarın TSİ 23.00'te 'nın 04 takımına konuk olacak.

    Dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    20.55 Monaco () - (Belçika)

    20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Liverpool ()

    23.00 () - (Almanya)

    23.00 Inter () - Barcelona (İspanya)

    23.00 Tottenham (İngiltere) - PSV ()

    23.00 Napoli (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

    23.00 Schalke 04 (Almanya) - Galatasaray

    23.00 Porto (Portekiz) - Lokomotiv ()

    7 Kasım Çarşamba:

    20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Roma (İtalya)

    20.55 Valencia (İspanya) - Young Boys (İsviçre)

    23.00 Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

    23.00 (Almanya) - AEK (Yunanistan)

    23.00 (İngiltere) - (Ukrayna)

    23.00 (Fransa) - Hoffenheim (Almanya)

    23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Real Madrid (İspanya)

    23.00 Juventus (İtalya) - Manchester United (İngiltere)

    1. 5.11.2018 11:02
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