Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayıncısı belli oldu
Türkiye'de Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın krizi çözüldü.
Önümüzdeki 3 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç yayın haklarını beIN SPORTS'un aldığı öğrenildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayını için beIN SPORTS'un yıllık 50 milyon Euro civarında bir rakam ödeyeceği öğrenildi.
Ülkemizi bu sezon Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde temsil ediyordu.
Gelecek hafta temsilcilerimizin oynayacağı maçlar beIN SPORTS'tan yayınlanacak.
- 19.10.2018 17:05
- Güncelleme: 20.10.2018 01:43
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