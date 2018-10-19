Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayıncısı belli oldu
Türkiye'de Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın krizi çözüldü.
Önümüzdeki 3 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç yayın haklarını beIN SPORTS'un aldığı öğrenildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayını için beIN SPORTS'un yıllık 50 milyon Euro civarında bir rakam ödeyeceği öğrenildi.
Ülkemizi bu sezon Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde temsil ediyordu.
Gelecek hafta temsilcilerimizin oynayacağı maçlar beIN SPORTS'tan yayınlanacak.
- 19.10.2018 17:05
- Güncelleme: 19.10.2018 17:18
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Yorum
ADAM HAKLI BEYLER, DAĞILIN!! Yani transfer olup birkaç gün sonra müthiş maç çıkarıp sonra adaletsizce forma alamazsan kimse sana bunu açıklayamaz.Form düşer tabiki.
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Ayew iddialı konuştu!
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Yorum
Berlin Karşı takım kadar kosmalisiniz. Artık çok fark kalmadı. Herkes aynı antrenman yapıyor.
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Trabzonspor CAS’tan duruşma tarihi aldı
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Yorum
Tufan ayvalık Bunların hepsi fetöcü iyi şımarmışlar kimden yüz alıyorlar önemli değil ts öptüm sene şampiyon olamaz bu ülkede taraftar kandırmacası
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayıncısı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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