Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayıncısı belli oldu – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Şampiyonlar Ligi ve maçlarının yayıncısı belli oldu

    Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayıncısı belli oldu

    Türkiye'de Şampiyonlar Ligi ve maçlarının yayın krizi çözüldü.

    Önümüzdeki 3 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi ve maç yayın haklarını beIN SPORTS'un aldığı öğrenildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.


    Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayını için beIN SPORTS'un yıllık 50 milyon Euro civarında bir rakam ödeyeceği öğrenildi.
    Ülkemizi bu sezon Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, , ve Akhisarspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde temsil ediyordu.
    Gelecek hafta temsilcilerimizin oynayacağı maçlar beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

    1. 19.10.2018 17:05
    2. Güncelleme: 19.10.2018 17:18
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