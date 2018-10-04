Schalke son nefeste 3 puanı kaptı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın grubundaki diğer karşılaşmada Schalke, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu karşılaşmasında Schalke, Lokomotiv Moskova deplasmanına konuk oldu. Bundesliga kötü bir dönemden geçen ve daha puanla tanışamayan Alman ekibi Rus ekibini 88. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Schalke'ye galibiyeti getiren gol Weston McKennie'den geldi.
Bu sonuçla Schalke puanını 4'e yükseltti ve maç fazlasıyla D Grubu'nda liderliği yükseldi.
- 3.10.2018 21:55
- Güncelleme: 4.10.2018 02:05
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
Toplam 1
Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
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1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
Toplam 1
Yorum
Comic Yani taraftar farkında değil..
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