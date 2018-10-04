Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları!
Portekiz deplasmanına lider olarak gelen Galatasaray, Porto'ya 1-0 mağlup olarak liderliği rakibine kaptırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Atletico Madrid: 3 - Club Brugge: 1
Borussia Dortmund: 3 - Monaco: 0
B Grubu:
PSV Eindhoven: 1 - İnter: 2
Tottenham: 2 - Barcelona: 4
C Grubu
Paris Saint-Germain: 6 - Kızılyıldız: 1
Napoli: 1 - Liverpool: 0
D Grubu
Lokomotiv Moskova: 0 - Schalke 04: 1
Porto: 1 - Galatasaray: 0
- 4.10.2018 00:55
- Güncelleme: 4.10.2018 02:03
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
Toplam 1
Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
Toplam 1
Yorum
1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
Toplam 1
Yorum
Comic Yani taraftar farkında değil..
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