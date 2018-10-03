UEFA'dan Manchester United - Valencia maçına soruşturma – Fotomaç – 03 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'dan - maçına soruşturma

    UEFA'dan Manchester United - Valencia maçına soruşturma

    , 'nde ile arasında oynanan müsabakada yaşanan olaylar hakkında iki takıma da soruşturma başlattı.

    H Grubu ikinci haftasında 'da oynanan - karşılaşması için her iki takıma da soruşturma başlattı. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, soruşturmanın gerekçeleri olarak, Manchester United'ın stada geç gelmesi ve maçın başlama saatini geciktirmesi, Valencia'ya da forma ihlali, taraftarlarının sahaya yabancı madde atması ve maçın geç başlaması gösterildi.

    Manchester United kafilesini taşıyan otobüs, maçın başlamasından 45 dakika önce stada giriş yapmış, bu yüzden mücadele planlanan süreden 5 dakika geç başlamıştı. Karşılaşma ise başladığı gibi 0-0 sona erdi. UEFA'nın başlattığı soruşturmanın 18 Ekim'de görüşüleceği belirtildi.
    1. 3.10.2018 18:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA'dan Manchester United - Valencia maçına soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN