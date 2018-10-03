UEFA'dan Manchester United - Valencia maçına soruşturma
UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile Valencia arasında oynanan müsabakada yaşanan olaylar hakkında iki takıma da soruşturma başlattı.
Manchester United kafilesini taşıyan otobüs, maçın başlamasından 45 dakika önce stada giriş yapmış, bu yüzden mücadele planlanan süreden 5 dakika geç başlamıştı. Karşılaşma ise başladığı gibi 0-0 sona erdi. UEFA'nın başlattığı soruşturmanın 18 Ekim'de görüşüleceği belirtildi.
- 3.10.2018 18:10
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