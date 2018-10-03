Schalke 3 puanı kaptı!
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    son nefeste 3 puanı kaptı!

    Schalke son nefeste 3 puanı kaptı!

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz 'ın grubundaki diğer karşılaşmada , 'yı 1-0 mağlup etti.

    Şampiyonlar Ligi D Grubu karşılaşmasında , deplasmanına konuk oldu. Bundesliga kötü bir dönemden geçen ve daha puanla tanışamayan Alman ekibi Rus ekibini 88. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Schalke'ye galibiyeti getiren gol Weston McKennie'den geldi.

    Bu sonuçla Schalke puanını 4'e yükseltti ve maç fazlasıyla D Grubu'nda liderliği yükseldi.

    1. 3.10.2018 21:55
    2. Güncelleme: 3.10.2018 22:30
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