Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları! – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları!

    Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları!

    Portekiz deplasmanına lider olarak gelen , 'ya mağlup olarak liderliği rakibine kaptırdı.

    Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam A, B, C, D gruplarında 8 karşılaşma oynandı. 'ın yer aldığı D Grubu'nda Alman ekibi , deplasmanda 'yı yenerken, Galatasaray ise 'ya 1-0 mağlup oldu. Böylece 4 puanla Porto liderliğe yükselirken, aynı puanda Schalke ikinci, 3 puanda kalan Galatasaray 3. sırada yer aldı. Gecenin en farklı skorunu ise C Grubu'nda Saint-Germain aldı. Fransız ekibi, Kızılyıldız'ı 6-1 mağlup etti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu
    : 3 - : 1
    : 3 - Monaco: 0

    B Grubu:
    PSV Eindhoven: 1 - İnter: 2
    Tottenham: 2 - : 4

    C Grubu
    Paris Saint-Germain: 6 - Kızılyıldız: 1
    : 1 - : 0

    D Grubu
    Lokomotiv Moskova: 0 - Schalke 04: 1
    Porto: 1 - Galatasaray: 0
    1. 4.10.2018 00:55
    2. Güncelleme: 4.10.2018 01:38
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