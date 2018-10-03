PSG'yi Neymar uçurdu: 6-1
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Paris Saint-Germain sahasında Kızılyıldız'ı ağırladı. Neymar'ın coştuğu kaşılaşmadan PSG 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. karşılaşmasında PSG, Parc des Princes'te Kızılyıldız'ı konuk etti.
Maçta kontrolü rakibe neredeyse hiç kaybetmeyen Fransız ekibi sahadan 6-1 gibi farklı bir skorla ayrıldı.
PSG'de Neymar, 20, 22 ve 81. dakikalarda attığı gollerle hat-tirck yaparken Fransız ekibinin diğer gollerini 37. dakikada Cavani, 41. dakikada Di Maria ve 70. dakikada Mbappe kaydetti.
Kızılyıldız'ın tek golü ise bir dönem Trabzonspor forması da giyen Marko Marin'den 74. dakikada geldi.
Bu sonucun ardından PSG puanını 3'e çıkarttı, Kızılyıldız ise bir puanda kaldı.
- 3.10.2018 22:35
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
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Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
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1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
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Comic Yani taraftar farkında değil..
PSG'yi Neymar uçurdu: 6-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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