Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. karşılaşmasında PSG, Parc des Princes'te Kızılyıldız'ı konuk etti.

Maçta kontrolü rakibe neredeyse hiç kaybetmeyen Fransız ekibi sahadan 6-1 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

PSG'de Neymar, 20, 22 ve 81. dakikalarda attığı gollerle hat-tirck yaparken Fransız ekibinin diğer gollerini 37. dakikada Cavani, 41. dakikada Di Maria ve 70. dakikada Mbappe kaydetti.

Kızılyıldız'ın tek golü ise bir dönem Trabzonspor forması da giyen Marko Marin'den 74. dakikada geldi.

Bu sonucun ardından PSG puanını 3'e çıkarttı, Kızılyıldız ise bir puanda kaldı.



