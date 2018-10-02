Devler’de 2. perde – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Devler’de 2. perde

    Devler’de 2. perde

    Şampiyonlar Ligi 2. haftası bugün 8 maçla başlayacak. Günün en dikkat çeken kapışmasında ManU, ’yı ağırlayaca

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde, grup maçlarının 2. haftası bugün başlayacak. Galatasaray'ın da yer aldığı organizasyonda bugün 8 karşılaşma oynanacak. Günün en dikkat çeken karşılaşmasında , 'yı konuk edecek. Maç programı şöyle: 19.55 Hoffenheim ()- (), ()-Young Boys (İsviçre), 22.00 AEK (Yunanistan)-Benfica (Portekiz), ()-Ajax (Hollanda), Lyon (Fransa)- (Ukrayna), Roma ()- (Çekya), CSKA Moskova (Rusya)- (), () - ().

    1. 2.10.2018
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