UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta yarın başlıyor
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta yarın başlıyor

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta yarın başlıyor

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde, grup maçlarının 2. haftası yarın başlayacak.

    Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta karşılaşmaları, yarın ve 3 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi , D grubundaki 2. mücadelesinde, 3 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

    İkinci hafta maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    19.55 Hoffenheim () - ()

    19.55 Juventus () - Young Boys (İsviçre)

    22.00 AEK (Yunanistan) - Benfica (Portekiz)

    22.00 (Almanya) - Ajax ()

    22.00 () - (Ukrayna)

    22.00 Roma (İtalya) - (Çekya)

    22.00 CSKA () - ()

    22.00 (İngiltere) - Valencia (İspanya)

    3 Ekim Çarşamba:

    19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

    19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)

    22.00 (Almanya) - Monaco (Fransa)

    22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)

    22.00 PSV (Hollanda) - Inter (İtalya)

    22.00 Tottenham (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

    22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

    22.00 Porto (Portekiz) - Galatasaray

    1. 1.10.2018 11:22
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