UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta yarın başlıyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, grup maçlarının 2. haftası yarın başlayacak.
Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta karşılaşmaları, yarın ve 3 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi Galatasaray, D grubundaki 2. mücadelesinde, 3 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
İkinci hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.55 Hoffenheim (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
19.55 Juventus (İtalya) - Young Boys (İsviçre)
22.00 AEK (Yunanistan) - Benfica (Portekiz)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Ajax (Hollanda)
22.00 Olympique Lyon (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Valencia (İspanya)
3 Ekim Çarşamba:
19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)
19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)
22.00 PSV (Hollanda) - Inter (İtalya)
22.00 Tottenham (İngiltere) - Barcelona (İspanya)
22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Porto (Portekiz) - Galatasaray
- 1.10.2018 11:22
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 33
Yorum
BJK'li He Besiktas'i geçen hafta ezmislerdi ya... Senol Günes'in inadina ve korkakligina dua etsinler !
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 33
Yorum
Bu nedir ? Yaw aatif hiç FB'nin ilk 11 oyuncusu olabilir mi ? Ekici bile daha iyi.. Hele Harun nasil bir kaleci. Topal artik ayak uyduramiyor..
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Bursaspor galibiyeti unuttu
Toplam 1
Yorum
BETER OLSUNLAR BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİ ALT KÜME SİZİ BEKLİYOR.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta yarın başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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