Porto-Galatasaray maçını İngiliz hakem Oliver yönetecek
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    - maçını İngiliz hakem Oliver yönetecek

    Porto-Galatasaray maçını İngiliz hakem Oliver yönetecek

    'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında 3 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem yönetecek.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in kentindeki Dragao Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Oliver düdük çalacak.

    Oliver'in yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile Simon Bennett yapacak. İlave yardımcı hakemlikleri Paul Tierney ile Andre Marriner'in üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak.

    1. 1.10.2018 13:20
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