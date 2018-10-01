Porto-Galatasaray maçını İngiliz hakem Oliver yönetecek
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında 3 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Oliver düdük çalacak.
Oliver'in yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile Simon Bennett yapacak. İlave yardımcı hakemlikleri Paul Tierney ile Andre Marriner'in üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak.
- 1.10.2018 13:20
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Hooijdonk'tan Cocu'ya: "Burası PSV değil"
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu Uçmuş ! Son 4 senede PSV’yi, Ajax ve Feyenoord önünden 3 defa şampiyon yapan TD. den bahsediyoruz ! „Hoydonk“ ne yapmışki ?
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Ünal Karaman Ersun Yanal'ı solladı
Toplam 1
Yorum
berkan Takımın tek esik yeri sol tarafı.Rakipler maden gibi oraya çalışıyorlar.Amiri o tarafı kapatabilirse bu takım kolay kolay kaybetmez.
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Hooijdonk'tan Cocu'ya: "Burası PSV değil"
Toplam 2
Yorum
fenerbahçeli evet sabredelim diyoruz ama ne futbol saberedilebilir nede cocunun tercihleri sabredilir bir ışık vermiyor takım bir oşık olsa saberedelim
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