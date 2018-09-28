Şampiyonlar Ligi için VAR kararı – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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HEPSİ
    28 Eylül 2018, Cuma
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    için VAR kararı

    Şampiyonlar Ligi için VAR kararı
    , Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin gelecek sezondan itibaren UEFA 'nde uygulanacağını açıkladı. 2019-20 sezonundan itibaren VAR, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda uygulanacak. VAR, ayrıca 2019 UEFA 'da, 2020 Avrupa Şampiyonası, 2020-2021 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi'nde ve 2021 UEFA Uluslar Ligi finallerinde de kullanılacak.
    1. 28.9.2018
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