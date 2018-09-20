Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçlar tamamlandı – Fotomaç – 20 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçlar tamamlandı

    Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçlar tamamlandı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün ve bugün oynanan maçlar sonunda gruplarda 1'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı.

    Milli oyuncu 'in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma, deplasmanda İspanya'nın takımına 45'inci dakikada Isco, 58'inci dakikada ve 90+2'nci dakikada Mariano'nun kaydettiği gollerle 3-0 mağlup oldu. Cengiz Ünder mücadeleye Roma formasıyla ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

    Günün sürprizi Fransız temsilci Olympique 'dan geldi. Galatasaraylı eski futbolcu ve Beşiktaşlı eski futbolcu Marcelo'nun formasını giydiği Lyon, deplasmanda turnuvanın favori takımlarından İngiliz kulübü 'i 2-1'lik skorla yendi.

    'nun formasını giydiği İtalya'nın takımı ise deplasmanda İspanyol temsilci 'yı 2-0 mağlup etti. Portekizli yıldız oyuncu mücadelenin 29'uncu dakikasında gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ronaldo bu kırmızı kartla birlikte kariyerinde oynadığı 154'üncü Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk kez oyundan atılmış oldu. Yıldız oyuncu sahayı göz yaşları içerisinde terk etti.

    Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
    E GRUBU
    Ajax - AEK Atina: 3-0
    Benfica - : 0-2
    F GRUBU
    - Hoffenheim: 2-2
    Manchester City - Lyon: 1-2
    G GRUBU
    Real Madrid - Roma: 3-0
    - CSKA : 2-2
    H GRUBU
    Valencia - Juventus: 0-2
    Young Boys - : 0-3

    Dün ise şu sonuçlar alınmıştı;

    A GRUBU
    - : 0-1
    Monaco - Atletico Madrid: 1-2
    B GRUBU
    Barcelona - PSV Eindhoven: 4-0
    Inter - Tottenham: 2-1
    C GRUBU
    Liverpool - Paris Saint-Germain: 3-2
    Crvena Zvezda - Napoli: 0-0
    D GRUBU
    Galatasaray - Lokomotiv Moskova: 3-0
    Schalke 04 - Porto: 1-1

    1. 20.9.2018 01:08
    2. Güncelleme: 20.9.2018 01:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçlar tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN