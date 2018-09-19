Liverpool son dakikada güldü! – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    son dakikada güldü!

    <a href="/index/liverpool?id=7a8ee859-4c81-4a6b-af48-fff24d6c20c9" class="" rel="tag">Liverpool</a> son dakikada güldü!

    'i son dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti

    Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ilk hafta karşılaşmalarında Paris Saint-Germain'i ağırlayan , rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

    Maça etkili başlayan , 30. dakikada 'in golüyle öne geçti.

    35. dakikada Bernat'ın ceza sahası içinde Wijnaldum'a yaptığı faulün ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan James Milner, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı ve fark ikiye çıktı: 2-0.

    40. dakikada Meunier, düzgün bir vuruşla Alisson'u avladı: 2-1. Bu gol, ilk yarının da sonucunu belirleyen gol oldu.

    , maçın ikinci yarısına da oldukça etkili başlasa da, Sturridge ile yakaladığı iki fırsattan sonuç alamadı.

    83. dakikada ise sahneye Kylian Mbappe çıktı. Genç yıldız, 'ın pasında şık bir vuruşla ağları buldu ve skora denge geldi.

    Liverpool'a galibiyeti getiren gol ise 90+1. dakikada Van Dijk'ın pasında ceza sahasına sokulan ve uzak köşeye şık bir vuruş yapan Roberto Firmino'dan geldi: 3-2.

    1. 19.9.2018 00:05
    2. Güncelleme: 19.9.2018 01:57
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