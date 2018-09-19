Liverpool son dakikada güldü!
Liverpool Paris Saint Germain'i son dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ilk hafta karşılaşmalarında Paris Saint-Germain'i ağırlayan Liverpool, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.
Maça etkili başlayan Liverpool, 30. dakikada Daniel Sturridge'in golüyle öne geçti.
35. dakikada Bernat'ın ceza sahası içinde Wijnaldum'a yaptığı faulün ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan James Milner, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı ve fark ikiye çıktı: 2-0.
40. dakikada Meunier, düzgün bir vuruşla Alisson'u avladı: 2-1. Bu gol, ilk yarının da sonucunu belirleyen gol oldu.
Liverpool, maçın ikinci yarısına da oldukça etkili başlasa da, Sturridge ile yakaladığı iki fırsattan sonuç alamadı.
83. dakikada ise sahneye Kylian Mbappe çıktı. Genç yıldız, Neymar'ın pasında şık bir vuruşla ağları buldu ve skora denge geldi.
Liverpool'a galibiyeti getiren gol ise 90+1. dakikada Van Dijk'ın pasında ceza sahasına sokulan ve uzak köşeye şık bir vuruş yapan Roberto Firmino'dan geldi: 3-2.
- 19.9.2018 00:05
- Güncelleme: 19.9.2018 01:57
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Liverpool son dakikada güldü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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