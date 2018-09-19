Lionel Messi'den 3'lü!
Barcelona Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda evinde PSV'yi 4-0 ile geçerken, Messi attığı 3 golle yıldızlaştı
Şampiyonlar Ligi, B grubu maçlarıyla başladı. Evinde PSV'yi ağırlayan Barcelona rakibini 4-0'la geçti.
Maçın ilk yarısı Messi'nin 31. dakikada attığı frikik golüyle 1-0 sona erdi. Bu gol aynı zamanda Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonunun ilk golü oldu.
İkinci yarıda da oyunun kontrolü ev sahibi ekipteydi. Bir kez daha sahne alan Arjantinli yıldız 77. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu golden 3 dakika sonra Dembele farkı 3'e çıkarırken, maçta son sözü yine Messi söyledi. Yıldız isim 87. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi, 4-0.
Maçın 79. dakikasında Barcelona'lı Umtiti kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
B grubunda oynanan diğer maçta Inter evinde Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.
- 18.9.2018 21:55
- Güncelleme: 19.9.2018 01:57
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Lionel Messi'den 3'lü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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