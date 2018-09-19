Lionel Messi'den 3'lü! – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'den 3'lü!

    Lionel Messi'den 3'lü!

    Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda evinde 'yi 4-0 ile geçerken, Messi attığı 3 golle yıldızlaştı

    Şampiyonlar Ligi, B grubu maçlarıyla başladı. Evinde 'yi ağırlayan rakibini 4-0'la geçti.

    Maçın ilk yarısı Messi'nin 31. dakikada attığı frikik golüyle 1-0 sona erdi. Bu gol aynı zamanda Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonunun ilk golü oldu.

    İkinci yarıda da oyunun kontrolü ev sahibi ekipteydi. Bir kez daha sahne alan Arjantinli yıldız 77. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu golden 3 dakika sonra Dembele farkı 3'e çıkarırken, maçta son sözü yine Messi söyledi. Yıldız isim 87. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi, 4-0.

    Maçın 79. dakikasında Barcelona'lı Umtiti kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    B grubunda oynanan diğer maçta Inter evinde Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

    1. 18.9.2018 21:55
    2. Güncelleme: 19.9.2018 01:57
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