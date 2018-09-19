Şampiyonlar Ligi, B grubu maçlarıyla başladı. Evinde PSV'yi ağırlayan Barcelona rakibini 4-0'la geçti.

Maçın ilk yarısı Messi'nin 31. dakikada attığı frikik golüyle 1-0 sona erdi. Bu gol aynı zamanda Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonunun ilk golü oldu.

İkinci yarıda da oyunun kontrolü ev sahibi ekipteydi. Bir kez daha sahne alan Arjantinli yıldız 77. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu golden 3 dakika sonra Dembele farkı 3'e çıkarırken, maçta son sözü yine Messi söyledi. Yıldız isim 87. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi, 4-0.

Maçın 79. dakikasında Barcelona'lı Umtiti kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

B grubunda oynanan diğer maçta Inter evinde Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.