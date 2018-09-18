beIN Sports Haber kanalı uyduda nasıl izlenir? beIN Sports hd frekans bilgileri
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    beIN Sports Haber kanalı uyduda nasıl izlenir? beIN Sports hd frekans bilgileri

    beIN Sports Haber kanalı uyduda nasıl izlenir? beIN Sports hd frekans bilgileri

    Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını yayınlayacak olan , frekans bilgileri ile sporseverlerin sorguladığı kanal oldu. Yayın platformlarında yerini alan kanalı, frekans bilgileri ile uyduya da eklenebiliyor. Lig karşılaşmalarının özet görüntülerinin yayınlandığı kanalda, bazı mücadeleler ise ücretsiz izlenebiliyor. Peki, frekans bilgileri nedir? İşte, bu kanalda bazı karşılaşmaları ve programları izlemek isteyen vatandaşlar için frekans bilgileri

    frekans bilgileri, yayın akışında birçok spor programı ve mücadeleleri barındıran kanalı izlemek isteyen vatandaşların odak noktası oldu. Yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan ve birçok yayın platformunda yerini alan Bein Sports Haber, Türksat frekans bilgileri ile uydulara da eklenebiliyor. İşte, Bein Sports Haber frekans detayları ve platformlardaki kanal numarası bilgileri.

    BEİN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

    Bein Sports'u uydularına eklemek isteyen sporseverler aşağıdaki frekans bilgilerinden yararlanabilecek;

    Turksat4a
    12379Mhz Horizantal(yatay)
    DVB—Sembol Oranı 30000
    FEC ¾

    Digitürk 83. kanalda yer alan Bein Sports Haber, diğer platformlarda ise cihazlara manuel tarama ile eklenebilecek.

    ve 1. Lig başta olmak üzere, beIN SPORTS'un yayın haklarını elinde bulundurduğu tüm liglerdeki karşılaşmaların golleri ve özet görüntülerinin yayınlandığı kanalda, maç öncesi ve sonrası sürpriz yayınlar, maç sırasında stadyumlara yapılacak bağlantılar sporseverlerle buluşacak. Buna ilaveten Avrupa Ligi karşılaşmaları da dahil olmak üzere birçok bu kanal üzerinden şifresiz izlenebilecek.

    1. 18.9.2018 17:28
    2. Güncelleme: 18.9.2018 17:43
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