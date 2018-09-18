beIN Sports Haber kanalı uyduda nasıl izlenir? beIN Sports hd frekans bilgileri
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını yayınlayacak olan Bein Sports Haber, frekans bilgileri ile sporseverlerin sorguladığı kanal oldu. Yayın platformlarında yerini alan Bein Sports Haber kanalı, frekans bilgileri ile uyduya da eklenebiliyor. Lig karşılaşmalarının özet görüntülerinin yayınlandığı kanalda, bazı mücadeleler ise ücretsiz izlenebiliyor. Peki, Bein Sports Haber frekans bilgileri nedir? İşte, bu kanalda bazı karşılaşmaları ve programları izlemek isteyen vatandaşlar için frekans bilgileri
Bein Sports Haber frekans bilgileri, yayın akışında birçok spor programı ve mücadeleleri barındıran kanalı izlemek isteyen vatandaşların odak noktası oldu. Yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan ve birçok yayın platformunda yerini alan Bein Sports Haber, Türksat frekans bilgileri ile uydulara da eklenebiliyor. İşte, Bein Sports Haber frekans detayları ve platformlardaki kanal numarası bilgileri.
BEİN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ
Bein Sports'u uydularına eklemek isteyen sporseverler aşağıdaki frekans bilgilerinden yararlanabilecek;
Turksat4a
12379Mhz Horizantal(yatay)
DVB—Sembol Oranı 30000
FEC ¾
Digitürk 83. kanalda yer alan Bein Sports Haber, diğer platformlarda ise cihazlara manuel tarama ile eklenebilecek.
Süper Lig ve TFF 1. Lig başta olmak üzere, beIN SPORTS'un yayın haklarını elinde bulundurduğu tüm liglerdeki karşılaşmaların golleri ve özet görüntülerinin yayınlandığı kanalda, maç öncesi ve sonrası sürpriz yayınlar, maç sırasında stadyumlara yapılacak bağlantılar sporseverlerle buluşacak. Buna ilaveten THY Avrupa Ligi karşılaşmaları da dahil olmak üzere birçok bu kanal üzerinden şifresiz izlenebilecek.
- 18.9.2018 17:28
- Güncelleme: 18.9.2018 17:43
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
beIN Sports Haber kanalı uyduda nasıl izlenir? beIN Sports hd frekans bilgileri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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