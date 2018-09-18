beIN Sports Haber kanalı uyduda nasıl izlenir? beIN Sports hd frekans bilgileri

Bein Sports Haber frekans bilgileri, yayın akışında birçok spor programı ve mücadeleleri barındıran kanalı izlemek isteyen vatandaşların odak noktası oldu. Yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan ve birçok yayın platformunda yerini alan Bein Sports Haber, Türksat frekans bilgileri ile uydulara da eklenebiliyor. İşte, Bein Sports Haber frekans detayları ve platformlardaki kanal numarası bilgileri.

BEİN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports'u uydularına eklemek isteyen sporseverler aşağıdaki frekans bilgilerinden yararlanabilecek;

Turksat4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾

Digitürk 83. kanalda yer alan Bein Sports Haber, diğer platformlarda ise cihazlara manuel tarama ile eklenebilecek.

Süper Lig ve TFF 1. Lig başta olmak üzere, beIN SPORTS'un yayın haklarını elinde bulundurduğu tüm liglerdeki karşılaşmaların golleri ve özet görüntülerinin yayınlandığı kanalda, maç öncesi ve sonrası sürpriz yayınlar, maç sırasında stadyumlara yapılacak bağlantılar sporseverlerle buluşacak. Buna ilaveten THY Avrupa Ligi karşılaşmaları da dahil olmak üzere birçok bu kanal üzerinden şifresiz izlenebilecek.