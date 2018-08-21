Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynandı! PAOK Luz'da avantajı kaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, bugün (21 Ağustos Salı) oynanan 3 karşılaşma ile başladı. Üçüncü ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Benfica, play-off turu ilk ayak maçında sahasında Yunanistan'ın PAOK takımı ile 1-1 berabere kaldı.
PSV Eindhoven deplasmanda BATE Borisov'u 3-2 mağlup ederek ikinci maç için büyük avantaj yakalarken, Kızılyıldız ile Salzburg golsüz berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk ayak maçları yarın oynanacak 3 mücadele ile tamamlanacak. Rövanş mücadeleleri ise 28 Ağustos Salı ve 29 Ağustos Çarşamba günleri oynanacak.
Oynanan 3 karşılaşmada alınan sonuçlar ve yarının (22 Ağustos Çarşamba) programı şu şekilde:
BATE Borisov - PSV Eindhoven: 2-3
Benfica - PAOK: 1-1
Kızılyıldız - Salzburg: 0-0
YARIN (22 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)
22.00 Ajax - Dinamo Kiev
22.00 Mol Vidi - AEK Atina
22.00 Young Boys - Dinamo Zagreb
- 22.8.2018 00:02
- Güncelleme: 22.8.2018 00:02
-
İşte Fatih Terim'in istediği o forvet: Divock Origi
Toplam 3
Yorum
Fırat Harika olağanüstü transfer olur. Umarım doğrudur.keşke alında
-
Denayer imzada
Toplam 1
Yorum
musa akdağ galatasaray çok yanlış yaptı. bu futbolcuyu elinden kaçırmakla fatih hoca çok kötü.
-
İngiltere'de gündem Loris Karius
Toplam 3
Yorum
thebarbaros bu adam ciddi hatalar yapan bir kaleci ve beşiktaş'ın kalecisi olacak kapasitede değil. fabri'yi neden gönderdiklerini anlayamıyorum
Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynandı! PAOK Luz'da avantajı kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.