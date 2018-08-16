Real Madrid'den 18 yıl sonra Süper Kupa'da hüsran... Real Madrid 2-4 Atletico Madrid ÖZET
Real Madrid, Galatasaray'a yenildiği Süper Kupa finalinden 18 yıl sonra ilk kez Avrupa'da bir final maçını kaybetti. Atletico Madrid, normal süresi 2-2 biten maçta uzatmalarda Real Madrid'i 4-2 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Atletico Madrid, uzatmalarda Real Madrid'i devirdi, Süper Kupa'nın sahibi oldu! Normal süresi 2-2 biten final maçında, uzatmalarda Real Madrid'i 4-2 yenen Atletico Madrid, yeni sezona kupayla başladı.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi'nin sahibi Atletico Madrid, Estonya'da karşı karşıya geldi. Henüz 50. saniyede Diego Costa'nın golüyle öne geçen Atletico, maça adeta 1-0 önde başladı. Ancak 27. dakikada sahneye çıkan Benzema, arka direkte bulduğu kafa golüyle Real Madrid'i soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle götürdü.
İkinci yarıya da iyi başlayan Real Madrid, 63. dakikada bir de penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen kaptan Sergio Ramos da takımını 2-1 öne geçirdi. Ramos böylece, 2014 ve 2016'daki Şampiyonlar Ligi finallerinin ardından Süper Kupa finalinde de Atletico'yu boş geçmemiş oldu. Ancak Atletico'da bir kez daha sahneye çıkan Diego Costa, 79. dakikada skoru 2-2'ye getirdi ve maç uzatmalara gitti.
98. dakikada harika bir vole çıkaran Saul Niguez, Atletico'yu bir kez daha öne geçirirken, 104. dakikada Koke, Süper Kupa'nın Atletico Madrid'in olduğunu ilan etti.
Atletico Madrid böylece, 2010-2011 ve 2012-2013'ün ardından 3. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
- 16.8.2018 00:37
- Güncelleme: 16.8.2018 02:01
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
Real Madrid'den 18 yıl sonra Süper Kupa'da hüsran... Real Madrid 2-4 Atletico Madrid ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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