Real Madrid'den 18 yıl sonra Süper Kupa'da hüsran... Real Madrid 2-4 Atletico Madrid ÖZET – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    'den 18 yıl sonra 'da hüsran... Real Madrid 2-4 ÖZET

    Real Madrid'den 18 yıl sonra Süper Kupa'da hüsran... Real Madrid 2-4 Atletico Madrid ÖZET

    , 'a yenildiği finalinden 18 yıl sonra ilk kez Avrupa'da bir final maçını kaybetti. , normal süresi 2-2 biten maçta uzatmalarda Real Madrid'i 4-2 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

    , uzatmalarda 'i devirdi, 'nın sahibi oldu! Normal süresi 2-2 biten final maçında, uzatmalarda Real Madrid'i 4-2 yenen Atletico Madrid, yeni sezona kupayla başladı.

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi'nin sahibi Atletico Madrid, Estonya'da karşı karşıya geldi. Henüz 50. saniyede 'nın golüyle öne geçen Atletico, maça adeta 1-0 önde başladı. Ancak 27. dakikada sahneye çıkan Benzema, arka direkte bulduğu kafa golüyle Real Madrid'i soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle götürdü.

    İkinci yarıya da iyi başlayan Real Madrid, 63. dakikada bir de penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen kaptan da takımını 2-1 öne geçirdi. Ramos böylece, 2014 ve 2016'daki Şampiyonlar Ligi finallerinin ardından Süper Kupa finalinde de Atletico'yu boş geçmemiş oldu. Ancak Atletico'da bir kez daha sahneye çıkan Diego Costa, 79. dakikada skoru 2-2'ye getirdi ve maç uzatmalara gitti.

    98. dakikada harika bir vole çıkaran Saul Niguez, Atletico'yu bir kez daha öne geçirirken, 104. dakikada Koke, Süper Kupa'nın Atletico Madrid'in olduğunu ilan etti.

    Atletico Madrid böylece, 2010-2011 ve 2012-2013'ün ardından 3. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

    1. 16.8.2018 00:37
    2. Güncelleme: 16.8.2018 02:01
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