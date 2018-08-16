Atletico Madrid, uzatmalarda Real Madrid'i devirdi, Süper Kupa'nın sahibi oldu! Normal süresi 2-2 biten final maçında, uzatmalarda Real Madrid'i 4-2 yenen Atletico Madrid, yeni sezona kupayla başladı.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi'nin sahibi Atletico Madrid, Estonya'da karşı karşıya geldi. Henüz 50. saniyede Diego Costa'nın golüyle öne geçen Atletico, maça adeta 1-0 önde başladı. Ancak 27. dakikada sahneye çıkan Benzema, arka direkte bulduğu kafa golüyle Real Madrid'i soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle götürdü.

İkinci yarıya da iyi başlayan Real Madrid, 63. dakikada bir de penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen kaptan Sergio Ramos da takımını 2-1 öne geçirdi. Ramos böylece, 2014 ve 2016'daki Şampiyonlar Ligi finallerinin ardından Süper Kupa finalinde de Atletico'yu boş geçmemiş oldu. Ancak Atletico'da bir kez daha sahneye çıkan Diego Costa, 79. dakikada skoru 2-2'ye getirdi ve maç uzatmalara gitti.

98. dakikada harika bir vole çıkaran Saul Niguez, Atletico'yu bir kez daha öne geçirirken, 104. dakikada Koke, Süper Kupa'nın Atletico Madrid'in olduğunu ilan etti.

Atletico Madrid böylece, 2010-2011 ve 2012-2013'ün ardından 3. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.