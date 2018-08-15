Tallinn’de dev final! – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’de dev final!

    <a href="/index/tallinn?id=cd679692-55dd-4ca1-a8f7-a24ce8f3a616" class="" rel="tag">Tallinn</a>’de dev final!

    Avrupa’nın en iyisi bugün belli olacak. ’le , Finali’nde karşılaşacak.

    Finali'nde bugün iki İspanyol devi kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi Şampiyonu Atletico Madrid, Avrupa'nın en iyisi olmak için karşılaşacak. Estonya'nın başkenti 'deki Lilleküla Stadı'nda oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Üst üste 3 kez Devler Ligi Kupası'nı kaldıran R.Madrid, bu maçı da kazanması halinde aynı başarıyı Süper 'nde de tekrarlayacak. Bu arada iki takımın futbolcu değerlerinin toplamı 1 milyar 784 milyon 300 bin euro'ya ulaşıyor. 977 milyon 300 bin, Atletico da 807 milyon euro'luk değeriyle öne çıkıyor.
    1. 15.8.2018
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